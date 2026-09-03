德國東部小邦6日大選 另類選擇黨有望首次地方執政

德國6日將在前東德的薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）迎來一場具指標意義的地方選舉。極右的德國另類選擇黨（AfD）有望輕鬆獲勝，締造首次在邦層級取得執政紀錄。

就算另類選擇黨無法在薩克森-安哈特邦單獨於議會過半，但若能取得近半成績並找到友黨一同執政，不僅將重創目前德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的聯合內閣聲望，也能宣告該黨聲勢攀至新境界。

法新社報導，幾個月以來另類選擇黨在薩克森-安哈特邦的支持度始終穩居40%以上。在當地領軍全黨的首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）年僅35歲且外型挺拔，有他在的造勢現場人氣破表，在TikTok上也擁有大批追蹤者，受歡迎程度堪比搖滾明星。

他的競選政見包括：立即針對非法移民展開「再轉移與驅逐出境」、禁止在公立學校懸掛象徵性別多元的LGBTQ彩虹旗，以及全面停止新興風力發電廠。

由於另類選擇黨立場相對親俄，因此能巧妙挑起部分選民對昔日東德共產時代的情懷，同時也利用自1989年柏林圍牆倒塌數十年來東、西德之間難以弭平的貧富差距與民怨。

西格蒙德誓言將在6日「改寫歷史」，並期望以這個人口僅210萬的小邦作為起點，引領另類選擇黨在2029年贏得全國大選。

47歲的薩克森-安哈特現任邦總理舒爾策（SvenSchulze），與聯邦總理梅爾茨同屬目前中間偏右執政的基民黨（CDU）。他近期在公路旁樹立多幅大型廣告看板，警告選民「極右派會坑害大家」。

另類選擇黨勝選的前景讓德國相當多人感到不安。聯邦情報機構「聯邦憲法保護局」（BfV）已將另類選擇黨的薩克森-安哈特邦黨部列為「極右翼極端組織」，然而不少另類選擇黨的支持者卻渴望大刀闊斧變革。

到目前為止德國所有主要政黨均對另類選擇黨持「不接觸、不合作」的防火牆方針；然而經濟立場極左、移民政策卻偏向極右的新興小黨莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）近日暗示會支持另類選擇黨在薩克森-安哈特邦執政。

總理梅爾茨先前誓言透過重振經濟與嚴控非法移民，以遏止另類選擇黨過去10年來的崛起勢頭，如今看顯然徒勞無功。另類選擇黨如今在多項全國民調中領先各政黨。

魯爾大學（Ruhr University）倫布克（OliverLembcke）分析：「若另類選擇黨贏下薩克森-安哈特邦，對梅爾茨個人而言將是徹底挫敗。他當初發下豪語要把另類選擇黨得票砍半，如今對方卻反超越基民黨成為第一大黨，在全國層級亦是如此。這勢必迫使他得承擔政治責任。」

倫布克表示，另類選擇黨贏下薩克森-安哈特邦將意味「主流政黨的防火牆策略在選民眼裡徹底崩解，而梅爾茨與其領導聯盟對當前局勢顯然束手無策」。

目前各方咸認，另類選擇黨的40%支持率已難撼動，除要關注他們能否在邦議會直接過半，也要看一些小黨能否跨越法定5%的得票門檻斬獲議會席次。若有小黨遭淘汰，在有效席次縮減下，另類選擇黨即便總得票未達50%，還是有可能單獨拿下過半席次。

莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）近期民調在5%徘徊，一旦跨過門檻挺進議會，也有望為另類選擇黨開啟執政大門。

支持率在22%至24%的基民黨，則寄望與社會民主黨（SPD）、綠黨等其他主流政黨合計拿下足夠席次，在薩克森-安哈特邦聯合執政。這幾個主流政黨可能嘗試在邦內組成少數政府，未來再針對個別法案逐案尋求左派黨（Die Linke）於表決時相挺。