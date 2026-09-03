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捷克籌建安全系統 整合危機資訊應變、納無人機偵測

中央社／ 布拉格3日專電

捷克軍方正在籌備一套安全資訊系統，讓政府與緊急應變機構在重大危機發生時，能共同掌握現場情勢資訊，減少當前需仰賴電話與試算表彙整資訊的做法。此外，系統將納入無人機偵測工具，以及直接向民眾手機發送特定警報。

這套國家國防安全資訊系統（IS ZOS）由捷克軍方通訊部隊開發。近期共有37個部會、政府機構、地方政府與組織代表，在布爾諾的國防大學協調這項計畫的相關工作。

根據捷克媒體Expats.cz報導，捷克軍方表示，這套平台將整合政府系統、登記資料庫、感測器與控制中心中的特定資訊，同時納入來自北約和歐盟的相關資料，預計在今年底前投入運作。

這套系統可協助當局協調與整合資訊，減少目前需透過電話與試算表逐步彙整資料，才能掌握事件發展情況的做法。IS ZOS的設計也借鑑新冠疫情期間使用的「智慧隔離」（Smart Quarantine）系統經驗，此系統曾用於追蹤醫院病床容量與人道援助情況。

捷克國防部通訊與資訊系統部門主任斯納伊達雷克（Petr Šnajdárek）表示，IS ZOS不會取代現有的資料庫或緊急服務，資料仍由原本擁有這些資料的各個機構保存，只有經過同意的資訊會被共享，用於危機管理；不同使用者能夠存取的資料，也會依照其角色與權限受到控制。

斯納伊達雷克表示，此系統不會集中在單一電腦或伺服器上，而是以具高度韌性的網路架構運作，即使部分基礎設施發生故障，系統仍能維持運作。此外，系統將為參與危機管理的各機構建立一份共同的情勢概覽，並產生相關報告。

系統的另一項功能是反無人機模組。斯納伊達雷克指出，捷克軍方正在建立一套感測器網路，用於偵測會發送識別訊號的無人機，「目前蒐集到的資料已能顯示空域規定遭違反的頻率」。

此外，這套系統也將改變捷克民眾接收緊急警報的方式。計畫中的「細胞廣播」（Cell Broadcast）系統，理論上能在幾分鐘內將警報傳達給特定區域內的民眾。斯納伊達雷克表示，與主要只是提醒居民「發生某種事情」的傳統警報器不同，細胞廣播能直接說明發生什麼事情，以及民眾應該採取哪些措施。

捷克 無人機 國防大學

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