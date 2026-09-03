高市內閣擬9月中旬首度改組 麻生太郎、鈴木俊一可望續任

日媒報導，日本首相高市早苗預計於16日至18日間進行內閣改組及自民黨幹部人事調整，外界預期高市將讓鈴木俊一續任自民黨幹事長、麻生太郎續任自民黨副總裁。

綜合日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」、「朝日新聞」、「日本經濟新聞」等日媒報導，這將是高市早苗去年10月就任首相以來，首次進行內閣改組。

多名自民黨內人士透露，鈴木俊一於去年10月高市內閣成立時就任幹事長，任內負責黨務運作，並在今年2月眾議院選舉中帶領自民黨取得大勝。身為國會運作的主導者，他也在先前的特別國會中推動「皇室典範」修正案及「國家情報會議設置法」通過。

鈴木俊一是麻生太郎的妹婿，隸屬於麻生太郎領導的麻生派；麻生派也是目前自民黨內唯一仍以派閥形式運作的團體。高市早苗希望繼續獲得鈴木、麻生兩人的合作，以強化黨內基礎。

鈴木與麻生2人均擔任過財務大臣。雖然兩人基於財政紀律的考量，對高市早苗主導、為期2年的食品消費稅減稅政策持謹慎態度，但最終仍接受了此政策意向。鈴木亦在整合黨內意見上盡心盡力。

報導指出，高市早苗8月25日在首相官邸與麻生太郎共進午餐並交換意見。外界認為，兩人此番會面可能也討論到麻生太郎是否有意續任副總裁等人事問題。

報導分析，長期未加入派閥的高市早苗，在黨內的自身基礎並不算深厚；而麻生太郎則掌握著黨內唯一的派閥，擁有一定的支持。

有分析認為，讓鈴木俊一續任、並維持與麻生太郎的合作關係，將成為高市早苗爭取在2027年秋季總裁選舉連任的重要基礎。

此外，高市早苗也被認為希望讓日本維新會成員入閣，以穩定政局，並為明年秋季總裁選舉爭取連任，進一步鞏固黨內基礎。維新會代表吉村洋文也於8月下旬明確表示：「若首相提出正式邀請，維新會將入閣。」

另一方面，身為內閣核心的官房長官木原稔預計本次也將留任。木原稔於去年10月高市內閣成立時就任，並在官邸內參與各項重大決策。由於木原稔與高市政治立場相近，且是高市重要的政策協調幕僚，因此也預料將續任要職。

不過，內閣改組的前提是，政府須於15日召開內閣會議，敲定包括食品消費稅減稅在內的稅制改革大綱。

高市早苗希望在大綱通過後、於本月下旬前往美國紐約出席聯合國大會前完成改組。政府相關人士已向自民黨高層表示，若能如期通過，將於16日至18日進行人事調整。

目前規劃在3天內依序完成自民黨幹部人事、內閣改組，以及副大臣與政務官的人事安排。