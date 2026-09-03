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安全局軍情局執法衝突駁火 澤倫斯基怒斥槍口向內

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭驚傳安全局與軍情局兩大國安機構的人員執法衝突上演當街槍戰，總統澤倫斯基斥責兩機構槍口對內，要求展開調查。

英國「金融時報」指出，澤倫斯基在今晚談話時表示，烏克蘭最大情報機構安全局（SBU）及軍事情報局（HUR）人員之間發生「令人髮指事件」。

他說：「在烏克蘭，唯一該被槍打的是俄羅斯佔領者，這是為保衛烏克蘭。至於其他任何形式的駁火，我們國家都絕不將其視為有權從事的行為。」

澤倫斯基表示事件將由檢察機關偵辦，「必須有人為此負責，包括情報與安全機關的首長，必須針對涉案人員作出處分；兩機構也都必須展開內部調查」。

社媒2日廣傳基輔第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）發生安全局與軍情局人員駁火的消息與影音，之後烏克蘭安全局發布的聲明卻前後矛盾。

安全局一開始說他們與軍情局聯手挫敗一起俄羅斯策劃的「恐怖攻擊」，但之後改稱是安全局人員執行搜查時遭阻撓，安全局精銳的「阿爾法」（Alpha）部隊幹員開槍並逮捕3人，這3人「隸屬烏克蘭其中一個國防單位」，期間有數人受傷。

這次衝突似乎與早先「俄羅斯志願軍」（RVC）一名指揮官遭逮捕有關。RVC是一支由俄羅斯民族主義者組成、為烏克蘭作戰的部隊，後被納入烏克蘭軍情局；俄國則將RVC列為恐怖組織。

俄羅斯志願軍方面1日表示，他們的副指揮官卡普盧諾夫（Stepan Kaplunov）幾天前被帶走，且沒有得到任何有關他被控罪的訊息。卡普盧諾夫的律師告訴烏克蘭調查新聞媒體Slidstvo，稱他的當事人8月底遭安全局逮捕，2日又被帶回自己的公寓搜查，就在這時軍情局人員試圖阻止安全局人員進入公寓。

綜合烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）與今日俄羅斯（RT）報導，烏克蘭兩大安全機構的安全局與軍情局人員在基輔市中心相互開槍，造成3名現役人員受傷，公寓大樓外留下一灘血跡。

烏克蘭真理報指雙方人員最初發生口角，之後隨更多安全局人員抵達並試圖拘留對方人員導致事態升級，最終演變成槍戰。烏克蘭多家媒體普遍推測，正是逮捕卡普盧諾夫一事，讓安全局與軍情局原本就存在的緊張關係進一步升溫。

澤倫斯基公開譴責這起事件後簽署命令，將安全局負責保密部門的主管赫拉莫夫（Oleh Khramov）解職。

今日俄羅斯指出，2014年烏克蘭廣場革命推翻親俄政府後，安全局與軍情局都在美國中央情報局（CIA）的協助下進行重組，但之後彼此產生嫌隙。

據報導2022年烏克蘭安全局以涉嫌替俄國從事間諜活動為由，就地處決當時烏克蘭談判代表之一的銀行家基列耶夫（Denys Kireyev），但事後基列耶夫被揭其實是為軍情局工作。

英國「金融時報」認為，這起暴力事件令外界質疑，基輔當局還有多大能力約束國內的情治單位；自2022年俄國入侵以來，這些單位的影響力與資源大幅膨脹。

澤倫斯基 衝突 執法

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