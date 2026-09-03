中國試射飛彈惹議 帛琉籲太平洋國家團結發聲

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天呼籲，太平洋地區應就中國7月試射洲際彈道飛彈一事採取「一致」立場。

法新社報導，中國7月在僅提前數小時通知太平洋島國的情況下，試射一枚洲際彈道飛彈，藉此向長期尋求擴大影響力的太平洋地區展現軍事實力。

多名太平洋國家領導人譴責中國在太平洋地區試射飛彈，不過由18個成員國組成的太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）迄今尚未對此做出正式回應。

惠恕仁敦促區域國家對中國傳達強有力的訊息。

惠恕仁告訴記者：「這無疑是我們今天要討論的議題，太平洋地區團結發聲，對於讓北京尊重主權、重視透明度，並成為一個負責任的夥伴至關重要」。

他說：「我認為這正是我們應該向北京傳達的訊息。因此，保持立場統一至關重要，我們將為此努力。」

惠恕仁說，中國試射飛彈的行徑「威脅且極不尊重」太平洋地區。根據監測結果，這枚飛彈似乎落在索羅門群島、諾魯與吐瓦魯之間的某處海域，「他們從未費心告訴我們會發生這種事」。

北京則表示，此次試射是「中國年度軍事訓練的例行安排」，並稱「已事先通知相關國家」。

太平洋島國論壇今天將以領袖閉門會議作為壓軸，各國官員預料將在會中敲定聯合公報措辭。