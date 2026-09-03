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烏克蘭警告俄領空危險 ICAO籲會員國確保民航安全

中央社／ 加拿大蒙特婁2日綜合外電報導

聯合國國際民航組織（ICAO）今天呼籲會員國確保民航機安全。烏克蘭不久前正式告知國際民航組織，在戰爭期間，俄羅斯領空「不安全」。

總部位於加拿大蒙特婁的國際民航組織在一份未提及任何特定國家的聲明中說：「遠程武器系統、無人機系統（UAS）、全球導航衛星系統無線電頻率干擾以及先進防空系統，都是危及民用航空的軍事科技。」

國際民航組織也再次呼籲「所有會員國加強承諾保護民航機免於所有來自衝突區的風險」，因為遭受「鎖定攻擊或捲入交火」的風險正在增加。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天警告，由於烏方使用無人機，俄羅斯上空正變得「極度危險」。

澤倫斯基說：「烏克蘭不希望無辜者喪生，因此我們要警告我方夥伴：俄羅斯天空安全無虞的日子已結束。」他指出，儘管民航班機並非攻擊目標，但在「無人機密集出沒的空域」不適合民航機飛行。

澤倫斯基表示，這是對「俄羅斯希望透過對平民施加『恐怖』行動延長戰爭」的合理回應。

烏克蘭 ICAO 澤倫斯基

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