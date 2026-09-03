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美中太空戰角力升溫 衛星成攻防利器

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

今年6月，一架受到美國軍事分析人員密切監控的中國神秘無人太空飛機，在距離地球數百英里的軌道區域釋放一枚小型衛星，該區域聚集大量商業與軍事衛星。

路透社報導，根據美國太空碎片追蹤公司LeoLabs，這個物體隨後繞著另一枚中國衛星飛行，接著才返回太空飛機附近。

目前外界對這枚衛星及其任務細節所知甚少。但美軍也操作一架類似的神秘無人太空飛機，外型宛如小型太空梭。

路透社檢視相關文件、太空追蹤資料，以及與現任及前任軍方官員的訪談，這兩項計畫皆反映出，隨著北京與華府為衝突可能延伸至太空預作準備，軍事太空行動領域正在迅速演變。

根據路透社檢視專利相關文件、採購公告及學術論文後發現，與中國軍方相關的研究人員正開發多種技術，包括能夠追蹤甚至捕捉其他太空器的衛星，以及能在執行這類任務時延長燃料供應的系統。

此外，商業太空追蹤資料顯示，美國與英國在一枚疑似中國間諜衛星的軌道上，首次展開聯合太空軍事行動。

美國太空軍作戰部長薩茲曼（Chance Saltzman）7月表示，「中國正迅速發展相關能力」，包括部署地面及太空武器，用於干擾或摧毀目標。即將退休的薩茲曼還說，中國構成的威脅「相當嚴重」。

從烏克蘭與中東的衝突可以看出，衛星已成為現代戰爭不可或缺的一環。數十年來，衛星一直為地面上的武裝部隊提供通訊、導航及情報服務，而且一旦進入軌道，通常會沿著固定軌道運行。

然而，各國軍方日益將衛星視為具備主動攻擊能力的武器平台，可透過電磁干擾或雷射炫目等方式破壞衛星運作，甚至捕捉敵方太空器。

美國空軍戰爭學院前教授杜爾曼（Everett Dolman）表示，若美國的太空能力遭到破壞，將「癱瘓我們在地面上龐大的軍事力量」，從監視到飛彈防禦等各方面都會受到影響。

他說，由於太空飛機具備高度機動性，且能部署衛星或運載貨物，對手可能會將其視為潛在的「太空戰鬥機」。

衛星 太空 美中

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