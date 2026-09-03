基輔市中心槍戰！烏克蘭兩大情報機構內鬥升級 雙方火拚釀3傷

烏克蘭正與俄羅斯作戰，國內安全機構、烏克蘭國家安全局（SBU）與烏克蘭國防部情報總局（HUR）卻也在爭奪影響力與資源。兩大情報機構嫌隙持續惡化，轄下特種部隊1日深夜至2日凌晨更在基輔市中心爆發槍戰，造成3名HUR旗下人員受傷。

華爾街日報報導，SBU和HUR是烏克蘭最重要的情報機構，也是烏克蘭在俄羅斯境內執行祕密行動的主力，都曾在俄羅斯境內與烏克蘭俄占區執行暗殺敵方軍官等行動。知情人士透露，兩個機構領導層出現變動後，彼此競爭近幾個月進一步加劇。

烏克蘭官員表示，事件導火線是SBU最近拘留「俄羅斯志願軍團」（Russian Volunteer Corps）副指揮官卡爾普諾夫（Stepan Kalpunov）。俄羅斯志願軍團隸屬HUR轄下精銳準軍事部隊「帖木兒特種部隊」（Timur Special Forces），由為烏克蘭作戰的俄羅斯人組成。

卡爾普諾夫遭SBU拘押一周，期間沒有受到任何指控。俄羅斯志願軍團1日公開尋找他的下落後，SBU「阿爾法小組」（Alpha Group）特種部隊當天稍晚將他帶到基輔市中心一間由帖木兒租用的公寓。幾名住在公寓內的帖木兒戰士試圖阻止SBU搜索，在未能達成協議後致電上級，帖木兒指揮官隨即帶著更多士兵抵達現場。到了深夜，數十名武裝男子擠滿公寓大樓庭院。

當地居民及俄羅斯志願軍團律師博羅夫斯基（Taras Borovsky）表示，晚上11時左右響起槍聲，2日上午又再次傳出槍聲。事後流傳於社群媒體的影片顯示，一棟蘇聯時代公寓大樓外留有一灘灘血跡。

SBU在聲明中表示，人員當時正調查一起俄羅斯恐怖行動，卻遭一群武裝人士攻擊，對方並試圖阻撓調查，因此派出特種部隊保護人員，隨後爆發槍戰，造成數人受傷。

官員表示，槍戰發生後，卡爾普諾夫獲SBU釋放；他的律師則表示，目前仍不清楚他究竟受到什麼指控。澤倫斯基的發言人表示，澤倫斯基已要求情報首長向公眾清楚說明事件經過。

根據報導，澤倫斯基幕僚長布達諾夫今年1月卸任HUR局長，由前對外情報首長伊瓦申科（Oleh Ivashchenko）接任，但布達諾夫至今仍對HUR發揮影響力，許多帖木兒成員也仍十分效忠他。布達諾夫在槍戰後表示，烏克蘭主要調查機構已展開調查，「沒有人有權非法綁架軍人，或在我們城市的街道上開槍。」

整起事件也令澤倫斯基政府相當難堪。目前烏克蘭正調查高階官員貪腐及部分軍事單位瀆職問題，今年夏天的個人恩怨與人事改組也令政府動盪不安。隨著俄羅斯持續升高對烏克蘭的戰爭，政府內部不和的氣氛更加濃厚。