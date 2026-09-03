巴西大法官涉金融醜聞 總統魯拉選情受衝擊

距離10月巴西總統大選僅剩一個月，巴西最高法院大法官莫瑞斯與涉嫌金融詐欺被捕的前Master銀行負責人沃卡羅之間的通訊紀錄，近日遭聯邦警察解密後曝光，適逢現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）選情陷入膠著，對政局造成深遠影響。

莫瑞斯（Alexandre de Moraes）是巴西最高法院的「司法鐵腕」。近年他強力查辦假訊息與右翼陣營，被右翼視為眼中釘，同時也是現任左翼總統魯拉在司法上的重要盟友。

沃卡羅（Daniel Vorcaro）是前Master銀行創辦人，政商關係極佳的金融大亨，因涉及重大金融違規與詐欺案遭警方調查並逮捕。

聯邦警察解密沃卡羅的手機資料後（內容涉及搜查情報洩露與數億元顧問合約疑雲），由另一位大法官曼東薩（André Mendonça，前右翼總統波索納洛所任命）解除機密並對外公開，進一步引爆最高法院內部嚴峻對立。

此案引發社會對司法判決遭私人利益干預的強烈疑慮。這種「金融與司法緊密交織」的形象，讓民眾對最高法院的信任度大幅下滑。

CNN巴西新聞網指出，這場政治與司法危機「層級之大，已不可能被輕易化解」；巴西政壇雖試圖動用「危機消音機制」（包括壓制輿論與私下溝通），但事件已超越一般政治操作範疇，演變為對司法獨立性與政治干預的重大爭議。

根據G1新聞網報導，最新Quaest民調顯示，魯拉與右翼主要對手佛拉維歐．波索納洛（FlávioBolsonaro）在第二輪投票的支持率差距僅剩42%比41%，在短短2個月內從8個百分點大幅縮小至1個百分點。

分析人士指出，雖然該醜聞並未直接牽涉魯拉，但由於他與莫瑞斯關係密切，反對派正全力將魯拉政府與司法機關綁定，試圖以「司法腐敗」議題削弱魯拉的形象。

專家評估，這場風暴不僅直接削弱魯拉的競選優勢，還可能推動參議院勢力進一步向右翼傾斜，加深行政、立法與司法三權間對立。雖然事件未必能翻轉大選基本盤，但連鎖效應將持續發酵。