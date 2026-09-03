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義大利威尼托區通過安樂死法案 創右派轄區先例

中央社／ 羅馬2日專電

義大利北部威尼托大區（Veneto）今天通過安樂死法案，此法案規範「醫療協助終結生命」的程序與框架，威尼托成為全義首個右派執政下通過安樂死法案的行政區。

義大利憲法法院2019年通過判決，將「醫療協助終結生命」除罪化，但義大利國會至今未通過全國性的「生命終結法」，因此義大利部分區政府開始通過相關法案，以解決行政問題。

義大利目前另有托斯卡尼（Toscana）、薩丁尼亞島（Sardinia）、艾米利－羅馬那（Emilia-Romagna）等3個行政區通過安樂死法案。

威尼托大區今天表決該案以32票贊成、5票棄權、14票反對獲得通過。右派執政聯盟意見分歧，「義大利兄弟黨」（FDI）全數投下反對票，聯盟黨（Lega）有11人投下贊成，其中包括威尼托大區主席柴亞（Luca Zaia），「義大利力量黨」（FI）投下1張贊成票。

柴亞強調，他希望這並非挑釁之舉，是想傳遞一個訊息，為了避免義大利各地方政府訂定50部不同法律，義大利國會應盡快訂定一部全國性安樂死法律，這才是大家真正需要的。

根據義大利憲法法院判例，申請安樂死患者必須通過專家組成的道德委員審查，審查標準相當嚴苛，必須同時符合4大要件，包括「病情無康復可能」、「身心遭受無法忍受折磨」、「具備完全行為能力可自主決定」、「依賴維生設備存活」。

在嚴格限制標準下，實際獲得道德委員會同意安樂死的案例很少。柴亞表示，威尼托大區從2019年迄今共有31件安樂死申請案，只有3件獲得道德委員會同意。

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義大利 安樂死 法案

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