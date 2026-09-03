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哈利王子夫婦搬回英國 川普酸：樂見他們離開美國
美國總統川普今天表示，他很高興英國哈利王子（Prince Harry）及其美國籍妻子梅根（Meghan Markle）已離開美國；如果他是英國王室成員，就不會讓他們回來。
法新社報導，在哈利王子與梅根從加州蒙特斯托（Montecito）的住所搬回英國一週後，川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我很高興。我本來就不支持他們。」
他指出：「我認為他們對王室極為不敬。我不喜歡這樣。我不喜歡她（梅根）的行事方式。我認為她對女王、對國王查爾斯三世（King Charles III）都極為不敬。」
6年前，哈利與梅根曾因尖銳批評英國王室，與王室關係惡化，隨後離開英國前往美國，如今他們已重新在英國安頓下來。
哈利近期幾次訪英期間，似乎已與正在抗癌的父親查爾斯三世修復關係。但據報導，哈利與兄長威廉王子（Prince William）及其妻子凱特王妃（Catherine,Princess of Wales）依然關係不睦。
川普表示：「也許我不一樣。我不會讓他回來，對吧？如果我是王室成員，我不會讓他們回來。」
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