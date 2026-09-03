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川習會前 高市早苗爭取見川普

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相高市早苗。 法新社
日本首相高市早苗。 法新社

美國總統川普九月廿四日將在白宮與中國國家主席習近平舉行峰會，鑒於美中關係牽動日本國安與經濟政策，日本首相高市早苗正爭取未來幾個月在國際場合與川普會面，最好在美中峰會前。金融時報報導，高市更大的外部考驗可能來自九月川習會

「日經亞洲」報導，美中關係若緩和，高市早苗打造國安與經濟政策時的假設也會受影響，美中達成任何協議也可能牽動日本。日本國內盡速與美方協調的呼聲日益增加。

日本尤其擔心美國在未顧及東京情況下，與中方就關稅、先進科技或供應鏈達成協議；若華府向北京示好，恐會在台海、東海、南海安全局勢上對中方釋出錯誤訊息。

高市若尋求與川普會談，今年底前的外交場合僅剩九月底聯合國大會、十一月亞太經合會峰會及十二月廿國集團（Ｇ20）峰會。

日本外務省事務次官船越健裕上周已在華府會晤美國副國務卿藍道，外界認為在為九月下旬聯合國大會的「高川會」鋪路。今年聯合國大會總辯論將從九月廿二日開始。

兩國外交人員正努力安排高市與川普會談，哪怕是短暫交談等非正式形式也在考慮之列。一名日本高層官員證實，「如果能在美中峰會前讓兩人會面，會是好事」。

金融時報則報導，高市去年十一月拋出「台灣有事」後，日中關係冰凍至今。分析人士指出，她對中強硬路線一定程度建立在美中持續對立上。高市拒絕對北京退讓雖深受基本盤歡迎，但日本與最大貿易夥伴中國長期交惡，已讓日本企業不安。俄羅斯近期又在日俄存在主權爭議的「北方四島」展現強硬姿態，讓高市面對的外部風險升高。

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