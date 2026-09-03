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習近平協調？川習普APEC期間 美中俄3方峰會？

聯合報／ 編譯茅毅、記者張鈺琪／綜合報導
俄方表示，川普、習近平、普亭在APEC期間，將舉行三方峰會。圖為莫斯科街頭俄羅斯娃娃攤位，擺設的三人造型。 歐新社
俄方表示，川普、習近平、普亭在APEC期間，將舉行三方峰會。圖為莫斯科街頭俄羅斯娃娃攤位，擺設的三人造型。 歐新社

俄羅斯總統普亭的外交顧問鄂夏柯夫一日表示，普亭、美國總統川普和中國大陸國家主席習近平可能在十一月中國深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議期間，舉行三方峰會

鄂夏柯夫是在吉爾吉斯首都比許凱克發表上述談話。中國主導的上海合作組織在當地舉行兩天峰會，習近平與普亭均出席，峰會於一日結束。

鄂夏柯夫被俄羅斯國營電視台問到俄美中三方是否可能舉行峰會，他表示，「這議題有被討論，有這個可能性」。他還表示，三位領袖可望出席深圳ＡＰＥＣ領袖會議；「如果事情如同目前所說的那樣發展，那麼三人就有可能舉行會談」。

鄂夏柯夫表示，普亭計畫出席ＡＰＥＣ峰會並與習近平及川普會談，可能是雙邊會談，也可能是三方共同會談。

普亭五月確認有意出席ＡＰＥＣ峰會，川普六月表示，他今年會再去中國參加一場「大型會議」，外界普遍認為他是指十一月深圳ＡＰＥＣ峰會。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨下午回應，目前沒有可以提供的信息。白宮發言人凱利則說：「目前我們沒有關於川普總統是否出席ＡＰＥＣ的任何公告。」

川普、習近平和普亭之間多次雙邊會晤，三人若真的安排在深圳會面，將是美中俄三國元首首次以三方形式舉行正式峰會。

南華早報：恐削弱美與盟友關係

南華早報報導，美國分析人士表示，這樣的三方峰會可能削弱美國長期以來建立的盟友關係。

保守派智庫美國企業研究所研究員庫珀表示：「如果真的發生，我不會感到意外，因為很明顯，川普把這次深圳之行視為一個與他最具威權色彩的朋友們見面的機會。」

他說：「這會向美國的盟友與夥伴傳達一個令人極擔憂訊息。川普持續抨擊許多我們最親近的盟友，從加拿大、歐洲到南韓。」

庫珀說，這樣的會面有助於中俄削弱西方國家盟友關係，可能破壞西方陣營團結，「這會進一步加速許多美國盟友降低對美國依賴，也可能讓俄羅斯和中國更有膽量進一步測試這些同盟關係。這是一個非常令人擔憂的可能性。」

川普考慮ＡＰＥＣ峰會行程時，一個重要因素可能是北韓領導人金正恩是否同意與他會面。上月底川普告訴記者，他預計今年與金正恩會面，並表示北韓有五十七枚核彈。

分析人士表示，如習近平、川普與普亭真舉行會談，無論是在ＡＰＥＣ峰會或十二月的佛州Ｇ20峰會，習近平都可能扮演居中協調角色。

華府顧問公司斯考克羅夫特集團在報告中表示：「習近平將提出促成三方會談的方案。川普曾表示，他會讓普亭參與。習近平則會說，他將設法促成俄羅斯領導人出席。」

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