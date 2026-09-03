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中俄美領導人擬在APEC會面

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

俄方近日透露，中俄美三國領導人可能在今年大陸主辦的APEC峰會期間舉行三方會晤。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆昨（2）日回應，目前沒有可以提供的信息。

今年APEC領導人峰會將於11月18日至19日在深圳舉行。路透2日稍早報導，克里姆林宮總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）1日表示，普丁、川普與習近平可能在11月舉行的APEC領導人峰會期間舉行三方會晤。

烏沙科夫當天在俄羅斯國家電視台被問及三方會晤的可能性時表示，「這個問題確實討論過」。他並稱，預計三位領導人都將出席峰會，「如果情況如目前所說，三人就能舉行會面」。

據陸媒澎湃新聞，昨日在大陸記者會上，彭博記者問及，據報俄羅斯總統普丁在與大陸國家主席習近平會談期間，討論了中俄美三方在今年中國大陸主辦APEC峰會期間舉行三方會晤的可能性。對此有何評論？就此郭嘉昆回應，「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的信息」。

他並表示，作為今年APEC東道主，「中方願同各方一道，共同推動APEC中國年圓滿成功，為促進亞太和世界經濟增長作出新貢獻」。

郭嘉昆表示，關於習近平主席出席上海合作組織比什凱克峰會的情況，中方已經發布了消息。與會期間習近平主席同各國領導人進行了友好交流。

中俄 APEC 俄羅斯

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