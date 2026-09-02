世台聯合基金會前進紐約 串聯台灣政商學界促國際永續合作

隨著全球對氣候永續與企業社會責任（ESG）的關注度不斷升高，世台聯合基金會（STUF United Fund）即將前進「紐約氣候週」（Climate Week NYC），主持專題論壇並推動跨界永續策略合作，展現台灣民間組織發起國際永續對話的關鍵影響力。

為了深化台灣在全球氣候戰略中的角色，世台聯合基金會將於美東時間9月25日下午1時30分至6時30分，於紐約總部舉辦「循環經濟與綠色金融：從永續原料到氣候資本—擴展亞洲與美國淨零夥伴關係」（Circular Economy & Green Finance: From CircularMaterials to Climate Capital — Scaling Asia-U.S. Net-ZeroPartnerships）高峰論壇，聚焦「循環經濟」與「綠色金融」兩大核心議題。

本次論壇由世台聯合基金會領銜發起，匯聚政、商、學界的頂尖實務專家，分享台灣本土循環經濟的成功經驗，並探討如何將在地解決方案升級為跨國合作契機。

論壇亮點講者陣容包括台灣資源循環產業推動協會（RCBA）產學合作委員會產學長呂東璇，將以「Beyond Circular：從廢棄物處理到可投資的循環原料—打造台灣資源循環產業平台」為題，探討台灣如何突破傳統廢棄物處理與資源回收思維，進一步將回收資源轉化為具投資價值的循環原料，發展可規模化、具市場價值的商業模式，為循環經濟產業建立更完整的發展基礎。

還有國立政治大學國際金融學院透過「永續金融人才與研究：亞洲—美國氣候合作」，從學術培育與跨國研發角度，剖析綠色資本落地運作的實踐路徑。

世台聯合基金會表示，身為國際氣候盛會的實質參與者，本次活動不僅是台灣推動永續行動的亮點成果展示，更希望能搭起跨部門、跨國界的橋樑，串聯來自政府、企業、科技界與學術界的國際盟友，進一步提升台灣在全球永續政策與行動中的關鍵軟實力。

本次活動名稱為「循環經濟×綠色金融：從永續原料到氣候資本—擴展亞洲與美國淨零夥伴關係」免費開放各界關心永續議題的人士報名參與，活動地點在世台聯合基金會紐約總部。報名連結為https://forms.gle/mMpfAkgzagViyy2E7。