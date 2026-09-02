以色列防長稱美國若放行 將把巴勒斯坦人移出加薩

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）今天表示，以色列已準備好執行將巴勒斯坦人移出加薩走廊的計畫，目前正等待美國確定安置地點。

法新社報導，卡茨在以色列新聞網站Ynet與「新消息報」（Yedioth Ahronoth）主辦的會議上表示：「倘若沒有這項移民計畫，加薩最終將無實質解決方案。」

他表示，以色列政府「已做好安排與準備，將透過海上、航空以及所有可能的方式將他們移出」。

美國駐以色列大使館將置評請求轉至華盛頓的國務院。

美國總統川普（Donald Trump）在第2任期之初，曾呼籲讓加薩走廊（Gaza Strip）全部約200萬名巴勒斯坦人離開，震驚各界。

卡茨表示，川普只是「凍結」這項想法，因為他正在尋求其他願意接收巴勒斯坦人的國家。

卡茨未引用消息來源便宣稱，加薩有80%的人口希望離開，但哈瑪斯（Hamas）正在阻止他們。

根據日內瓦公約，強迫遷移占領區內的平民，被視為戰爭罪。

國際刑事法院（ICC）先前以涉嫌戰爭罪為由，對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及卡茨的前任葛朗特（Yoav Gallant）發出逮捕令，但以色列與美國均予以否認。