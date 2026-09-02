涉主權與利益 萬那杜與法國爭兩小島訴諸國際法院

南太平洋兩座無人小島在法國與萬那杜之間牽扯出主權、殖民史和巨大海洋利益議題。萬那杜主張對鄰近兩座法屬小島擁有主權，向國際法院提出訴求，但此案須在法國接受國際法院管轄權之後才能受理。

馬修島（île Matthew）及韓特島（île Hunter）位於萬那杜群島南方約300公里處，往西逾400公里是享有特殊地位但仍屬法國的新喀里多尼亞。兩座小島面積均不到1平方公里，但能讓法國在南太平洋享有35萬平方公里的遼闊專屬經濟區。

萬那杜稱這兩座小島為Umaenupne（馬修島）和Umaeneg/Leka（韓特島）。

法國新聞台（franceinfo）報導，萬那杜自1980年脫離法國與英國獨立以來，一向主張擁有這兩座小島的主權，而法國不太可能讓渡主權。

兩國於2025年開始談判以尋求共識，談判本應延續到今年，但為了避免干擾新喀里多尼亞的選舉而延宕。

今年5月，萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）指責法國還在實行殖民主義做法，並揚言，談判若無結果，將動用「所有國際外交和司法管道」。

費加洛報（Le Figaro）報導，國際法院昨天表示，萬那杜已提出啟動相關程序的請求。然而依據規則，還須法國承認且接受國際法院針對這項爭端的管轄權，此案才能受理。

國際法院證實已將萬那杜的請求轉知法國，同時指出，「在法國接受國際法院針對此案的管轄權之前，不會採取任何程序步驟」。

世界報（Le Monde）提到，法國政府已透過外交部「知悉」此事，但由於未設回應期限，有可能最終決定不回應。

巴黎薩克雷大學（Université Paris-Saclay）國際法教授紀候德（Géraldine Giraudeau）說，萬那杜似乎想把法國逼到牆角，這是很具攻擊性的策略。

法國過去曾同意國際法院介入兩起案件，分別與剛果共和國（剛果布）和吉布地有關，但這兩案都只涉及法律程序爭端，而這次與萬那杜的案件攸關主權和劃定海洋界線，更事關重大。