快訊

美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

非首次出包！板橋安泰淞鶴診所C肝群聚 負責人：不至於是感染主因

美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

涉主權與利益 萬那杜與法國爭兩小島訴諸國際法院

中央社／ 巴黎2日專電

南太平洋兩座無人小島在法國萬那杜之間牽扯出主權、殖民史和巨大海洋利益議題。萬那杜主張對鄰近兩座法屬小島擁有主權，向國際法院提出訴求，但此案須在法國接受國際法院管轄權之後才能受理。

馬修島（île Matthew）及韓特島（île Hunter）位於萬那杜群島南方約300公里處，往西逾400公里是享有特殊地位但仍屬法國的新喀里多尼亞。兩座小島面積均不到1平方公里，但能讓法國在南太平洋享有35萬平方公里的遼闊專屬經濟區。

萬那杜稱這兩座小島為Umaenupne（馬修島）和Umaeneg/Leka（韓特島）。

法國新聞台（franceinfo）報導，萬那杜自1980年脫離法國與英國獨立以來，一向主張擁有這兩座小島的主權，而法國不太可能讓渡主權。

兩國於2025年開始談判以尋求共識，談判本應延續到今年，但為了避免干擾新喀里多尼亞的選舉而延宕。

今年5月，萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）指責法國還在實行殖民主義做法，並揚言，談判若無結果，將動用「所有國際外交和司法管道」。

費加洛報（Le Figaro）報導，國際法院昨天表示，萬那杜已提出啟動相關程序的請求。然而依據規則，還須法國承認且接受國際法院針對這項爭端的管轄權，此案才能受理。

國際法院證實已將萬那杜的請求轉知法國，同時指出，「在法國接受國際法院針對此案的管轄權之前，不會採取任何程序步驟」。

世界報（Le Monde）提到，法國政府已透過外交部「知悉」此事，但由於未設回應期限，有可能最終決定不回應。

巴黎薩克雷大學（Université Paris-Saclay）國際法教授紀候德（Géraldine Giraudeau）說，萬那杜似乎想把法國逼到牆角，這是很具攻擊性的策略。

法國過去曾同意國際法院介入兩起案件，分別與剛果共和國（剛果布）和吉布地有關，但這兩案都只涉及法律程序爭端，而這次與萬那杜的案件攸關主權和劃定海洋界線，更事關重大。

法國 萬那杜 主權

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃之鋒承認串謀勾結外國或者境外勢力罪 香港法庭擇期判刑

太平洋島國論壇登場 林佳龍受矚、多國領袖缺席

美澳撥183億援太平洋島國 台灣受邀參與論壇成焦點

荷蘭致命槍戰疑涉毒梟勢力 警方逮捕多國籍34人

相關新聞

相隔10年習近平再次訪問埃及 北京尋求在中東建立更穩固立足點

習近平相隔10年再訪埃及，與塞西呼籲以外交途徑結束美伊衝突；北京並啟動埃中工業園三期，深化在埃經貿與軍事合作，尋求鞏固中東布局。

金主愛接班更明朗 川金會隨時登場 首爾靠1現象判斷

南韓國家情報院1日就北韓領導人金正恩女兒金主愛頻繁出現在媒體上的原因表示：「我們認為，她實際上已進入內定接班人的階段。」而情報院稱，美國總統川普和朝鮮國務委員會委員長金正恩隨時都可能舉行會談。

南韓濟州失蹤虛假結案再查25起 韓警辯稱「工作太累」

南韓濟州一名員警多次在承辦失蹤案時提早結案，引起巨大爭議。濟州警察廳1日表示，涉案的A警長供稱是因工作量負擔才虛假結案，不過警方另外又發現該員警25件疑似虛假結案案例。

連續出海超過250天創紀錄！林肯號航艦終於停靠泰國休整

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦在海上創紀錄地連續航行超過250天、並結束中東艱苦部署任務後，2日終於停靠泰國東部林查班港。

金融時報：日相高市執政氣勢下滑 對中政策面臨9月川習會考驗

金融時報報導，日本首相高市早苗2月率領自民黨在眾議院拿下2/3多數後，一度展現勢不可擋的改革氣勢，但這場「高市革命」如今開始遭遇現實考驗。她積極甚至急促的施政風格，正與日本緩慢、審慎且重視協調的傳統發生衝突，而金融市場已率先亮起警訊。9月1日，日本10年期公債遭拋售，殖利率升至3%、創30年新高，反映投資人擔心高市大舉支出刺激經濟，恐進一步加重日本龐大的債務與財政負擔。即使在國會握有壓倒性多數，她也無法左右市場，光環出現裂痕。

美前國安顧問波頓：川普為了見金正恩 可能親赴平壤

美國總統川普8月縮減美國與南韓聯合軍演規模，並表達今年稍晚將與北韓領袖金正恩會面。曾在川普第一任期擔任白宮國家安全顧問的波頓（John Bolton）1日認為，川普可能尋求前往平壤與金正恩會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。