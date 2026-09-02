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愛沙尼亞總統大選 馬迪塞當選成第2位女性元首

中央社／ 維爾紐斯2日專電

愛沙尼亞2日舉行總統大選，現任法務總長馬迪塞為唯一候選人，於國會第一輪投票即當選為新任總統。馬迪塞將於10月12日宣誓就職，成為該國第7任總統及第2位女性元首。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞國會總統大選採不記名投票，馬迪塞（Ulle Madise）獲得71票支持，超過當選所需的68票門檻，另有7張空白票，未出現無效票。101席國會中，共有78名議員領取選票，且全數參與投票。

ERR報導，選舉結果公布後，馬迪塞向在場議員表示，將盡全力不負信任，並期盼各方在相互理解基礎上，即使有必要進行激烈辯論，仍能彼此支持，共同為愛沙尼亞創造幸福、安全與良好的生活。

馬迪塞將接替現任總統卡里斯（Alar Karis）。卡里斯今年6月已表明不尋求連任，他並在社群媒體發文祝賀馬迪塞，指出擔任國家元首既是莫大榮譽，也是重大責任，並祝福對方具備力量、智慧與決心。

ERR報導，現年51歲的馬迪塞於1974年生於愛沙尼亞塔爾圖（Tartu），為知名法學家與憲法學者。其職涯歷經司法部職務、國會憲法委員會顧問及國家審計署首席審計官等職。

馬迪塞自2015年3月31日起出任愛沙尼亞法務總長。據報導，她於任內致力於捍衛個人自由、批評過度監管，並維持不涉政黨立場。她也積極推動公共溝通清晰化，倡議使用簡明易懂的愛沙尼亞語。

愛沙尼亞總統由間接選舉產生，任期5年。總統雖不直接掌握政府行政權，但負責代表國家、任命政府組閣人選、公布法律，並在國防及外交等憲政事務上具有一定職權。

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