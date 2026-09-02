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艾爾段：土耳其將考慮成為上合組織正式成員國
北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其的總統艾爾段今天表示，土耳其將考慮把與上海合作組織的關係提升至更高層級。上合組織是一個以中國和俄羅斯為首的安全保障集團。
路透社報導，艾爾段（Tayyip Erdogan）昨天在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）出席上合組織峰會，目前土耳其在該組織的地位為「對話夥伴」。
艾爾段從吉爾吉斯返國途中，在飛機上向記者發表談話。
根據逐字稿，艾爾段還說：「土耳其可能成為該組織的（正式）成員國，並不代表要脫離任何其他陣營或西方。」
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