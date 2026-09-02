相隔10年習近平再次訪問埃及 北京尋求在中東建立更穩固立足點

開羅太陽宮（Ittihadiya Palace）鳴放起21響禮炮，這是相隔10年之後，中國國家主席習近平再次訪問埃及。

此次訪問是在中東經歷數月動蕩的背景下進行的。美國對伊朗採取的軍事行動不僅沖擊了地區經濟，也引發了部分美國伙伴對其安全安排的質疑。

作為美國主要的防務伙伴，埃及每年從華盛頓獲得約13億美元的軍事援助，但同時也一直在深化與中國的經濟和軍事合作。

據埃及總統府發言人發表的聲明，塞西與習近平舉行的雙方會談重涉及了持續六個月的美伊衝突，兩國元首均呼籲通過「外交途徑」達成「結束戰爭的全面協議」。聲明還提到簽署了一系列其他協議，但未提供具體細節。

此外，兩國簽署了一項協議，啟動埃中工業園三期項目。該工業園目前已入駐200家企業，投資總額約為40億美元。

根據埃及方面的估算，目前中國在埃投資總額約為100億美元。北京在蘇伊士運河經濟區擁有重要權益，隨著美伊戰爭威脅到全球海上貿易，預計這些投資規模還將進一步增長。

北京也在塞西推動的各項大型項目中發揮了關鍵作用，其中最引人注目的當屬位於開羅以東50公裡處的新行政首都，該項目的大片區域均由中國資金支持建設。

埃及人口超過1.1億，是中國商品和投資的重要市場。據中國海關數據顯示，今年前七個月，中國對埃貿易順差已達120億美元。 埃及政府數據顯示，今年上半年從中國進口的商品總額超過100億美元，同比增長超過14%。

在擁有超過2600萬人口的超大城市開羅，主要街道兩旁已掛滿中埃兩國國旗，並豎立起印有塞西與習近平形象的巨幅廣告牌。

街頭標語宣揚著「埃中友誼代代相傳，宛如尼羅河水奔流不息」的理念，同時有關部門也提醒居民，出行時需預留充裕時間，以應對可能出現的嚴重交通延誤。

埃及官方媒體重點報道了顯示中國人對埃及持正面看法的民意調查，並播出了介紹中國現代武器系統的節目。

據新華社報道，習近平在與塞西舉行會談時強調，「國際社會特別是域外大國要摒棄雙重標准，尊重地區國家主權和領土完整，維護地區安全穩定」。

習近平的訪問行程中還包括造訪可俯瞰金字塔群的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）。

「對北京而言，埃及具有極高的價值」

分析人士指出，開羅將利用此次峰會彰顯其戰略自主性，展示其能夠靈活利用與華盛頓及北京雙方的密切關系。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所研究所」（Royal United Services Institute）學者赫利爾（H. A. Hellyer）表示：「對北京而言，埃及具有極高的價值——它不僅擁有巨大的國內市場和投資機遇，在包括巴勒斯坦問題在內的地區事務中也具有相當大的外交分量，同時還是通往非洲的重要樞紐」。

就在埃及第二大銀行的一家分支機構遭美國制裁數日後，塞西於周二在埃及媒體發表署名文章，強調了開羅「獨立自主的外交政策」。他寫道，在一個日益兩極分化的世界中，埃及和中國是「加強全球南方作用」的合作伙伴。

華盛頓上月誓言要在經濟上孤立伊朗，並威脅要擴大制裁範圍，這些制裁可能波及包括中國銀行在內的其他機構。

作為伊朗石油的主要買家，中國已誓言要維護自身利益。

在習近平與美國總統特朗普預計將於本月舉行會晤之際，中國也致力於鞏固與那些與美國關系友好的地區國家之間的聯繫。

埃及是美國軍事援助的主要受援國之一，歷史上也是中東地區關鍵的調停者。

上周，美國財政部宣布對埃及米斯爾銀行（Banque Misr）的阿聯酋分行實施制裁，理由是該分行涉嫌支持伊朗。

在塞西政府領導下，埃及已成為全球最大的武器買家之一。該國於8月與中國軍方舉行了大規模聯合空戰演習，中方強大的殲-16戰鬥機也參與了此次演習。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】