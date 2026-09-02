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義大利聘前烏克蘭防長當顧問 俄義互酸引童話過招

中央社／ 羅馬2日專電

義大利國防部聘烏克蘭前防長費多羅夫擔任顧問，引爆俄義外交衝突。俄外交部發言人沙卡洛娃痛批義大利荒謬，義國防部長克羅塞托強硬回擊，義政府決策不需徵詢俄羅斯，兩人互酸還引述知名童話家著作精彩過招。

現年35歲的費多羅夫（Mykhailo Fedorov）是烏克蘭史上最年輕國防部長，他任職僅6個月，在今年7月遭烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤換，引發全國性抗議，也使澤倫斯基陷入總統任期內最嚴重的政治危機。

費多羅夫遭解職後動作頻頻，除公開要求烏克蘭在戰時也應舉行大選，並傳出正尋求美國投資籌設國防科技基金。義大利國防部8月28日宣布聘請費多羅夫擔任「國防創新顧問」，進一步升高俄、義外交緊張。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，俄國發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）痛批義大利找烏克蘭前防長當軍事顧問的行徑，不僅荒謬可笑，根本是一齣鬧劇，「我替義大利人感到悲哀，義大利聘請一位一心想殺掉更多俄羅斯人的顧問，證明西方國家只想利用烏克蘭人。」

義大利國防部對此強硬反擊，部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，「我理解她更希望義大利決策之前先諮詢過莫斯科當局，但我們只考慮羅馬，而不是莫斯科、基輔或華盛頓。」

俄義的外交言詞交鋒還衍生到文學層面。沙卡洛娃刻意消遣，若義大利傳奇兒童文學作家吉安尼羅達里（Gianni Rodari）還活著，可能會寫一篇寓言來調侃這個事件。

羅達里是冷戰時期知名的義大利共產黨作家，他的經典作品「洋蔥頭歷險記」（Le avventure diCipollino）被視為隱喻階級鬥爭與無產階級革命的童話，這使他在蘇聯成為家喻戶曉的文學巨匠。

不過克羅塞托精準引用另一部羅達里著作「吃貓的老鼠」（Il topo che mangiava i gatti）反擊。故事講述一隻生活在圖書館裡的老鼠，自以為從書本上吃掉了很多隻貓，就變得自大狂妄，有一天在現實中真正遇到活生生的貓，那套虛幻理論瞬間破滅，最後被貓當場吃掉。

克羅塞托表示，「我懷疑沙卡洛娃真的讀懂羅達里作品，否則她就會知道，義大利這麼做（指聘請前烏克蘭防長當國防顧問），就是為了不想落得像那隻吃貓的老鼠一樣下場，所以我們才更需要戰場上的實戰經驗。」

烏克蘭 義大利 澤倫斯基 俄羅斯 衝突 外交

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