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炸藥無人機闖德機場 歐盟召見俄使批國家資助恐怖主義
德國8月發生炸藥無人機闖機場事件，歐洲聯盟（EU）外交政策首長稱這起事件帶有國家資助恐怖主義的特徵，歐盟今天表示，已召見俄國特使，並將研議制裁措施。
法新社報導，德國萊比錫機場（Leipzig Airport）8月出現一架搭載爆裂物的無人機，加劇外界對破壞行動的疑慮。
德國當局將萊比錫事件歸咎俄羅斯，並表示正關閉俄羅斯駐波昂（Bonn）領事館，同時終止柏林一座文化中心的合約。
歐盟與北大西洋公約組織（NATO）表示，這是俄羅斯企圖動搖烏克蘭支持者的手段。
歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在愛爾蘭舉行的歐盟外長會議開幕時表示：「我們正在討論萊比錫攻擊事件，顯然這具有國家資助恐怖主義的所有特徵。問題是，我們該對此採取什麼行動？」
卡拉斯表示，歐盟已召見俄羅斯特使，各成員國也正採取相同作為。
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示：「我們不容許這類嚴重行為免受懲罰。」他還說，已在巴黎召見俄國特使。
卡拉斯指出，歐盟各國外長將討論對與俄國軍工產業相關的1600名個人及實體實施制裁的進展。
她說：「看到這些橫跨歐洲的混合戰攻擊，我認為這對某些在這方面立場可能不夠堅定的國家來說也是個警訊。」
立陶宛外長布德里斯（Kestutis Budrys）呼籲歐洲採取更多行動，以應對來自莫斯科的威脅。
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