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日俄關係惡化 普丁把所有責任歸咎於日本

中央社／ 比許凱克2日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁昨天提到俄國日本關係惡化時主張「100%是他們的責任」，並稱先前訪問擇捉島引發日本抗議並未讓他感到驚訝。日本政府今天則反駁普丁的說法。

日本放送協會（NHK）報導，普丁（VladimirPutin）在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）受訪時發表上述言論。

在他上月13日首度走訪擇捉島後，日本就此表達抗議。普丁就此表示，「我不感到驚訝，令我驚訝的是他們對俄羅斯整體的立場。我們並未踏出讓日俄關係惡化的一步」。

他接著表示，雙方關係惡化，「完全是他們的責任」，重申責任在日方。普丁也表示，「我們先前準備持續協商和平條約，並打算解決人道方面的問題，像是讓日本國民登島訪問等」，強調莫斯科當局先前有意準備與日方展開正面的談判。

日本電視台（Nippon TV）報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天稍早反駁普丁的說法，「眼下日俄關係嚴峻，起因是俄羅斯侵略烏克蘭，無法接受猶如把責任歸咎於日方的說法。」

他也強調，「日本並未改變立場，也就是解決北方四島的歸屬問題，以及計劃簽署和平條約」。

俄羅斯2022年3月入侵烏克蘭後，日本與歐美同步加強制裁俄國，引發莫斯科當局不滿，進而使俄羅斯決定中斷與日本之間的和平條約談判，談判內容也包含這些島嶼。

而普丁8月13日首度走訪與日本有主權爭議的南千島群島中的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）引發日本譴責並召見俄羅斯大使抗議。日本亦主張擁有此群島主權，並以「北方領土」或「北方四島」稱之。

日本 俄羅斯 俄國

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