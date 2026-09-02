快訊

玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免

日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

美澳撥183億援太平洋島國 台灣受邀參與論壇成焦點

中央社／ 雪梨／華盛頓2日綜合外電報導

澳洲美國今天宣布共同出資5.8億美元（約新台幣183.3億元）援助太平洋島國，力抗中國擴大影響力。台灣受邀參加太平洋島國論壇則引發中國強烈反彈，受到各方關注。

路透社報導，美方出資較少、僅1.5億美元（約新台幣47.4億元），但這仍是美國總統川普政府去年裁撤美國國際開發總署（USAID）後，最公開展現持續投入太平洋事務的訊號之一。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）在帛琉出席太平洋島國論壇（PIF）期間，宣布這項消息。

中國近年持續透過補助、興建基礎建設與捐贈等方式，擴大在太平洋地區的影響力，包括捐贈總統辦公大樓建築群給萬那杜，與索羅門群島建立警務合作協議，同時也和庫克群島（Cook Islands）建立全面戰略夥伴關係。

澳洲雪梨大學美國研究中心（United States StudiesCentre）研究主任蒙德沙因（Jared Mondschein）表示：「中國在這個區域的種種作為，正促使美國必須更審慎思考自身的參與方式。」

美方在這次援助款項中，有6000萬美元（約新台幣19億元）將用於協助各島國因應全球能源危機，包括擴大燃料儲備能力、支援電網穩定性等。

羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for InternationalPolicy）太平洋島國計畫主任諾貝陶（Oliver Nobetau）表示，伊朗戰事加劇能源安全疑慮，已重創太平洋區域。

他並指出，這場戰事的餘波導致「經濟成長趨緩、必須優先確保基本民生服務」，而這一切又發生在超級聖嬰現象的背景下，「需要外部夥伴提供支援，才能有效因應」。

澳洲表示，將提供6億澳元（約新台幣135.9億元）打擊區域內的毒品走私，包括加強空中監控，以及加強對警方與邊境官員的訓練。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中表示：「太平洋是我們的家園，也是我們的家人。正因如此，與太平洋夥伴攜手打擊組織犯罪符合澳洲的國家利益。」

在今年會議中，台灣的參與也成為一大焦點。

儘管中國反對台灣參與太平洋島國論壇，但澳洲與紐西蘭今天表示，受邀名單應由成員國自行決定。

帛琉是目前仍與台灣維持邦交關係的3個太平洋島國之一。這場論壇會議自8月30日揭幕，將持續至9月4日。

太平洋島國論壇 帛琉 藍道 澳洲 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美副國務卿出席PIF 宣布提供1.5億美元支持太平洋島國

太平洋島國論壇登場 林佳龍受矚、多國領袖缺席

林佳龍出席太平洋島國論壇 陸方警告：會有「後果」

林佳龍出席太平洋島國論壇 批中國霸凌破壞盛會氣氛

相關新聞

金主愛接班更明朗 川金會隨時登場 首爾靠1現象判斷

南韓國家情報院1日就北韓領導人金正恩女兒金主愛頻繁出現在媒體上的原因表示：「我們認為，她實際上已進入內定接班人的階段。」而情報院稱，美國總統川普和朝鮮國務委員會委員長金正恩隨時都可能舉行會談。

南韓濟州失蹤虛假結案再查25起 韓警辯稱「工作太累」

南韓濟州一名員警多次在承辦失蹤案時提早結案，引起巨大爭議。濟州警察廳1日表示，涉案的A警長供稱是因工作量負擔才虛假結案，不過警方另外又發現該員警25件疑似虛假結案案例。

連續出海超過250天創紀錄！林肯號航艦終於停靠泰國休整

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦在海上創紀錄地連續航行超過250天、並結束中東艱苦部署任務後，2日終於停靠泰國東部林查班港。

金融時報：日相高市執政氣勢下滑 對中政策面臨9月川習會考驗

金融時報報導，日本首相高市早苗2月率領自民黨在眾議院拿下2/3多數後，一度展現勢不可擋的改革氣勢，但這場「高市革命」如今開始遭遇現實考驗。她積極甚至急促的施政風格，正與日本緩慢、審慎且重視協調的傳統發生衝突，而金融市場已率先亮起警訊。9月1日，日本10年期公債遭拋售，殖利率升至3%、創30年新高，反映投資人擔心高市大舉支出刺激經濟，恐進一步加重日本龐大的債務與財政負擔。即使在國會握有壓倒性多數，她也無法左右市場，光環出現裂痕。

美前國安顧問波頓：川普為了見金正恩 可能親赴平壤

美國總統川普8月縮減美國與南韓聯合軍演規模，並表達今年稍晚將與北韓領袖金正恩會面。曾在川普第一任期擔任白宮國家安全顧問的波頓（John Bolton）1日認為，川普可能尋求前往平壤與金正恩會面。

解讀美國《大轉運詐騙》報告！川普封堵「洗產地」，台灣企業該如何應對？

美國白宮貿易與製造政策辦公室於2026年8月發布《大轉運詐騙》報告，內容指出中國產品正透過第三國轉運至美國，以規避美國對中國貨物進口所徵收的高額關稅。而隨著美國未來可能對產地標示的檢查加嚴，產品原物料來源的透明度與原產地標示合規將升格為新的市場准入門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。