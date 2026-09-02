美澳撥183億援太平洋島國 台灣受邀參與論壇成焦點

澳洲與美國今天宣布共同出資5.8億美元（約新台幣183.3億元）援助太平洋島國，力抗中國擴大影響力。台灣受邀參加太平洋島國論壇則引發中國強烈反彈，受到各方關注。

路透社報導，美方出資較少、僅1.5億美元（約新台幣47.4億元），但這仍是美國總統川普政府去年裁撤美國國際開發總署（USAID）後，最公開展現持續投入太平洋事務的訊號之一。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）在帛琉出席太平洋島國論壇（PIF）期間，宣布這項消息。

中國近年持續透過補助、興建基礎建設與捐贈等方式，擴大在太平洋地區的影響力，包括捐贈總統辦公大樓建築群給萬那杜，與索羅門群島建立警務合作協議，同時也和庫克群島（Cook Islands）建立全面戰略夥伴關係。

澳洲雪梨大學美國研究中心（United States StudiesCentre）研究主任蒙德沙因（Jared Mondschein）表示：「中國在這個區域的種種作為，正促使美國必須更審慎思考自身的參與方式。」

美方在這次援助款項中，有6000萬美元（約新台幣19億元）將用於協助各島國因應全球能源危機，包括擴大燃料儲備能力、支援電網穩定性等。

羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for InternationalPolicy）太平洋島國計畫主任諾貝陶（Oliver Nobetau）表示，伊朗戰事加劇能源安全疑慮，已重創太平洋區域。

他並指出，這場戰事的餘波導致「經濟成長趨緩、必須優先確保基本民生服務」，而這一切又發生在超級聖嬰現象的背景下，「需要外部夥伴提供支援，才能有效因應」。

澳洲表示，將提供6億澳元（約新台幣135.9億元）打擊區域內的毒品走私，包括加強空中監控，以及加強對警方與邊境官員的訓練。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中表示：「太平洋是我們的家園，也是我們的家人。正因如此，與太平洋夥伴攜手打擊組織犯罪符合澳洲的國家利益。」

在今年會議中，台灣的參與也成為一大焦點。

儘管中國反對台灣參與太平洋島國論壇，但澳洲與紐西蘭今天表示，受邀名單應由成員國自行決定。

帛琉是目前仍與台灣維持邦交關係的3個太平洋島國之一。這場論壇會議自8月30日揭幕，將持續至9月4日。