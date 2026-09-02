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以父親深偽影片造勢被控違法 小波索納洛獲判無罪

中央社／ 巴西利亞1日綜合外電報導

巴西總統參選人佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro），因播放父親、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）深偽影片助選遭控違法，巴西高等選舉法院今天判決無罪。

法新社報導，巴西總統大選將於10月舉行，一個支持現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的左派團體，先前指控小波索納洛使用真實人物的人工智慧（AI）生成影像助選，違反政治競選規定。

小波索納洛是在7月放映的影片中，以深偽技術生成他父親的影像，為他投入總統大選背書。現年71歲的波索納洛，先前因企圖發動政變服刑數月，後於3月因健康問題轉為居家監禁。

法官要求波索納洛不得使用社群媒體、行動電話，也不得發表公開言論，最後只好以深偽技術出現在影片中。不過波索納洛的律師表示，他並未授權使用這些生成的影片。

波索納洛在影片中說：「這是利用人工智慧製作、模擬我形象與聲音的影片。在場所有人都知道，我因一項不公的裁決而遭監禁，且被迫噤聲。」

波索納洛表示：「請各位敞開雙臂，歡迎我選定接替我的人—我的親骨肉，我的兒子佛拉維歐（小波索納洛）。」

這段影片是在小波索納洛宣布參選時播出。最終，巴西高等選舉法院以5票對2票裁定並無不法，法官馬貴斯（Kassio Nunes Marques）表示，播放這段影片時的政黨大會，時間點早於選舉季正式開始之前。

巴西法院7月13日禁止小波索納洛在首輪投票結束前探視父親，理由是他先前在社群媒體朗讀一封波索納洛的親筆信。

巴西總統大選首輪投票將於10月4日舉行，最新民調顯示，魯拉目前略微領先小波索納洛。

波索納洛 影片 巴西

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