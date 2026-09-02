土耳其2商船馬爾馬拉海相撞 1船與10船員失聯

金融時報報導，日本首相高市早苗2月率領自民黨在眾議院拿下2/3多數後，一度展現勢不可擋的改革氣勢，但這場「高市革命」如今開始遭遇現實考驗。她積極甚至急促的施政風格，正與日本緩慢、審慎且重視協調的傳統發生衝突，而金融市場已率先亮起警訊。9月1日，日本10年期公債遭拋售，殖利率升至3%、創30年新高，反映投資人擔心高市大舉支出刺激經濟，恐進一步加重日本龐大的債務與財政負擔。即使在國會握有壓倒性多數，她也無法左右市場，光環出現裂痕。

2026-09-02 12:45