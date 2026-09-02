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土耳其2商船馬爾馬拉海相撞 1船與10船員失聯

中央社／ 伊斯坦堡2日綜合外電報導

伊斯坦堡省長辦公室表示，兩艘懸掛土耳其國旗的商船今天在伊斯坦堡外海馬爾馬拉海（Sea of Marmara）相撞，目前已與其中一艘船隻失去聯繫。

省長辦公室透過聲明指出，預計前往愛琴海亞利加（Aliaga）港的「阿爾蘇號」（Alsu），與開往黑海卡拉德尼茲艾雷格里港（Karadenizeregli）的「圖格伯克．伊瑪莫魯號」（Tugberk Imamoglu），今天凌晨3時左右在伊斯坦堡斯里烏里區（Silivri）外海相撞。

路透社報導，聲明提到，海岸防衛隊船艇與直升機已派往現場展開搜救。阿爾蘇號並無明顯損傷，但當局無法與圖格伯克．伊瑪莫魯號及船上10名船員取得聯繫。

根據伊斯坦堡海運商會數據，隸屬於澤貝航運公司（Zeybe Denizcilik）的圖格伯克．伊瑪莫魯號為散裝貨船；奧茲普拉塔內海運公司（Ozpulathane DenizTasimaciligi）旗下的阿爾蘇號則為化學品油輪。

省長辦公室聲明表示，搜救行動目前仍在持續進行中。

土耳其 失聯 伊斯坦堡 海岸防衛隊

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