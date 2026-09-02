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IAEA查敘利亞核活動 發現約73噸天然鈾金屬

中央社／ 維也納1日綜合外電報導

根據法新社今天所見的國際原子能總署機密報告，敘利亞一處地點設有「與核子反應爐一致的基礎設施」，且前領袖巴夏爾．阿塞德掌權期間未申報「核子材料、設施與活動」。

聯合國國際原子能總署（IAEA）檢查員上個月實地走訪敘利亞兩處設施，一處位於代爾祖爾（Deir Ezzor），另一處則是目前敘國當局主動指認與核材料相關的地點。

IAEA表示：「根據本署在代爾祖爾場址實地觀察結果，現已揭露的冷卻設施，與核子反應爐的設計特徵相符。」

這個機構指出，隨著現場「挖掘工程持續推進，將會繼續監測該設施的後續動向」。

報告指出：「根據敘利亞提供的資訊，以及本署在敘利亞多地的查核結果，本署可以證實，前敘利亞當局確實未申報核子材料、設施與活動。」

除了代爾祖爾設施這座「興建中的核子反應爐」，IAEA還列舉了用於製造反應爐燃料的「燃料加工廠」，以及一處專門囤積核燃料、鈾金屬殘渣與核廢料的儲存場。

報告指出，IAEA在上述設施發現約73噸「天然鈾金屬」，其中包括55噸核燃料棒，其餘為鈾金屬殘渣及核廢料。

敘利亞官方今年7月主動向IAEA通報這處於巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）執政時期即存在、但過去從未公開的地點。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）上月在大馬士革表示，IAEA檢查員已在這處由敘利亞通報的地點發現數噸核材料。

此外，檢查員8月19日也查核敘利亞境內另外兩處地點，現場並未發現核子材料或相關裝備，目前仍在等待環境樣本分析結果。

敘利亞於2024年底政權更迭，長期執政的巴夏爾．阿塞德遭反抗軍推翻；現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）是當時主要反抗軍組織「沙姆解放組織」（HTS）的領袖。

報告中，IAEA署長葛羅西對敘利亞當局展現的「透明度與合作態度」表示肯定。

敘利亞 活動 聯合國

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