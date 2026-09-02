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連續出海超過250天創紀錄！林肯號航艦終於停靠泰國休整

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦「林肯號」2日駛入泰國春武里府林查班深水港，後方可見海灘度假城市芭達雅。歐新社
美國海軍航空母艦「林肯號」2日駛入泰國春武里府林查班深水港，後方可見海灘度假城市芭達雅。歐新社

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦在海上創紀錄地連續航行超過250天、並結束中東艱苦部署任務後，2日終於停靠泰國東部林查班港。

美聯社記者目睹搭載約5000名軍人的「林肯號」，在驅逐艦「彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.）駛過後不久，進入春武里府林查班（Laem Chabang）港。美國駐曼谷使館證實，「林肯號」打擊群已抵達當地，這也是「林肯號」自2025年展開這次部署、在海上度過286天後，首次完整靠港休整。

「林肯號」艦長基勒（Dan Keeler）表示：「林肯號訪問林查班，清楚展現我們對泰國盟友及夥伴長久以來的承諾，而我們所有人都非常興奮，能讓泰國成為這次歷史性部署的第一個停靠港口。」

根據使館聲明，「小法蘭克．E．彼得森號」停靠附近的席拉差（Sriracha）港，飛彈巡洋艦「斯莫爾斯號」（USS Robert Smalls）則停靠鄰近羅勇府的瑪達浦（Map Ta Phut）。

「林肯號」此前一直支援美國對伊朗的戰爭。長期部署期間，船員傳出心理健康狀況惡化，食物及衛生用品等物資也出現短缺，引發外界對官兵身心狀況及補給問題的擔憂。預計許多官兵將前往附近熱門海濱城市芭達雅。當地官員歡迎美軍到訪，並期待帶動地方經濟，目前也已加強維安，以確保訪問順利。

泰國官員表示，「林肯號」此次停靠主要供官兵休息與恢復，之後將返回美國基地。通常部署於亞洲的「華盛頓號」（USS George Washington）航空母艦，已於8月接替「林肯號」在中東執行任務。

林肯 泰國 中東

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