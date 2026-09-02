美航艦林肯號終結逾200天航行 駛入泰國林差曼港

美國海軍航空母艦林肯號在海上航行超過200天後，今天上午終於駛入泰國林差曼港。這趟航程包含在中東的長期部署，期間曾傳出艦上人員心理健康引發擔憂及生活條件惡化等問題。

民主黨籍國會議員指出，載有大約5000名海軍水兵與海軍陸戰隊員的林肯號（USS Abraham Lincoln），已創下當代連續在海軍事部署天數的最高紀錄。

路透社報導，海軍部署通常為期6到9個月，但在衝突時期可能會延長。

泰國官員表示，在其他美軍艦艇護航下，這艘航空母艦將在泰國停留5天進行休整。泰國是美國在東南亞大陸唯一的條約盟友。

數以千計美軍人員的到來，讓鄰近度假勝地巴達雅（Pattaya）燃起振興經濟的希望；芭達雅長期以來也以性觀光勝地聞名。

巴達雅市長波拉梅（Poramase Ngampiches）表示，將出動約40輛巴士組成的車隊，往返接送官兵穿梭於巴達雅與軍艦停靠的林差曼（Laem Chabang）港之間。

巴達雅曾是一座寧靜漁村，1960年代越戰期間，休假的美軍官兵開始前來度假休養（R&R），讓這座小鎮徹底改頭換面。

這座城市自此成為極受外國遊客歡迎的景點，以沙灘以及長期因色情觀光而備受關注的夜生活聞名。

波拉梅向法新社表示，當地近期曾掃蕩性工作者，但他否認這項行動與美軍到訪有關。

波拉梅在臉書（Facebook）發文指出，希望美軍官兵在停留期間能為當地帶來高達1億泰銖（約新台幣9400萬元）的收益，成為這座城市在旅遊淡季的一大利多。

他補充表示，美軍官兵已被禁止從事水上摩托車等水上運動，也不得利用泰國寬鬆的大麻法規吸食大麻；他鼓勵官兵造訪商場至宗教聖地等市內其他眾多景點。

巴達雅一家成人鋼管酒吧的法國籍老闆尼可（Nicko）向法新社表示：「我們很高興能和任何人做生意。我們必須多加小心，因為大家都知道，一旦黃湯下肚，場面就可能失控。」