快訊

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

「行人踏上斑馬線第一枕線才禮讓？」議員：多數人不知規則

聽新聞
0:00 / 0:00

金融時報：日相高市執政氣勢下滑 對中政策面臨9月川習會考驗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高是早苗8月5日在東京發表談話。法新社
日本首相高是早苗8月5日在東京發表談話。法新社

金融時報報導，日本首相高市早苗2月率領自民黨在眾議院拿下2/3多數後，一度展現勢不可擋的改革氣勢，但這場「高市革命」如今開始遭遇現實考驗。她積極甚至急促的施政風格，正與日本緩慢、審慎且重視協調的傳統發生衝突，而金融市場已率先亮起警訊。9月1日，日本10年期公債遭拋售，殖利率升至3%、創30年新高，反映投資人擔心高市大舉支出刺激經濟，恐進一步加重日本龐大的債務與財政負擔。即使在國會握有壓倒性多數，她也無法左右市場，光環出現裂痕。

除了金融市場，高市更大的外部考驗可能來自9月川習會。高市自去年11月拋出「台灣有事」答詢後，日中關係冰凍至今。分析人士指出，她對中強硬的路線一定程度建立在美中持續對立之上，一旦美國總統川普與中國國家主席習近平朝某種重大協議靠攏，甚至讓外界認為華府不再將支持日本擺在如此優先的位置，高市恐面臨國內要求調整對中政策的巨大壓力。

高市拒絕對北京退讓的姿態雖深受基本盤歡迎，但日本與這個最大貿易夥伴長期交惡，已讓日本企業感到不安。伊朗戰爭持續超過半年，俄羅斯近期又在日俄存在主權爭議的千島群島展現更強硬姿態，讓高市面對的外部風險升高。

高市與盟友美國的關係同樣考驗拿捏分寸。川普政府8月制裁國際刑事法院日本籍院長赤根智子後，高市起初僅稱「非常令人遺憾」，遭批評態度軟弱後才改稱美方措施「與日本立場不相容」。

內政方面，高市預計未來一兩周進行內閣改組，將成為她處理自民黨內部權力鬥爭的高風險考驗。她既要維持前首相麻生太郎等黨內重量級人物支持，也得確保親信留在關鍵位置，同時防範明年9月自民黨總裁選舉可能出現的挑戰者。

報導描述，高市上台初期的政治光環從今年夏天開始褪色。她大選後密集推動政策，施政速度與內容逐漸引發爭議；在經濟方面，包括限制汽油價格、計畫將食品消費稅率從8%降至1%等措施，雖希望減輕民眾生活負擔，卻也引發財政風險疑慮。日本政府7月底更與華府協調，投入960億美元干預匯市，但日圓之後已吐回超過一半漲幅。

東京天普大學政治學者金斯頓（Jeff Kingston）指出，高市競選時主打重新帶給日本希望，但那股樂觀氣勢正在消退，她最穩固的支持仍來自右翼與強硬派。原先支持她的女性、年輕人及從小型民粹政黨轉投而來的選民也開始動搖。

不過，高市支持率目前仍超過50%，遠高於多數前任首相執政同一階段的水準。

金融時報指出，高市能否度過接下來的考驗，取決於她如何傳達自身的政治訊息。她上任後打破多項首相慣例，減少與企業高層、官僚及媒體接觸，大多自己閱讀文件，並透過社群平台直接發聲。一名熟識高市的資深記者表示，她不信任媒體，也沒有信心在與媒體打交道的同時維持自己的公眾形象。她確實會與部分資深記者交換簡訊，但一名知名評論人士指出，首相傳來的訊息，大多是在要求媒體少批評她。

早稻田大學政治學者小林哲郎指出，高市愈展現反建制姿態，獲得的支持反而愈多，但她從政30多年都身處長期執政的自民黨，必須一面維持挑戰舊體制的形象，一面掩蓋自己其實也是建制一員的矛盾。小林認為，高市的支持很大程度來自她帶給選民的感受，而非社群貼文的具體內容，因此根基「其實相當淺薄」。

川習會 金融時報 對中政策

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日經：關切中美關係走向 高市爭取早一步會晤川普

重新陷入工作狂文化？日相高市早苗執政之下 日本放寬加班限制

30年首見！日本10年期公債殖利率觸及3% 傳美國財長施壓升息

30年首見！日10年期公債殖利率觸3% 貝森特促升息、全球債市賣壓蔓延

相關新聞

連續出海超過250天創紀錄！林肯號航艦終於停靠泰國休整

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦在海上創紀錄地連續航行超過250天、並結束中東艱苦部署任務後，2日終於停靠泰國東部林查班港。

金融時報：日相高市執政氣勢下滑 對中政策面臨9月川習會考驗

金融時報報導，日本首相高市早苗2月率領自民黨在眾議院拿下2/3多數後，一度展現勢不可擋的改革氣勢，但這場「高市革命」如今開始遭遇現實考驗。她積極甚至急促的施政風格，正與日本緩慢、審慎且重視協調的傳統發生衝突，而金融市場已率先亮起警訊。9月1日，日本10年期公債遭拋售，殖利率升至3%、創30年新高，反映投資人擔心高市大舉支出刺激經濟，恐進一步加重日本龐大的債務與財政負擔。即使在國會握有壓倒性多數，她也無法左右市場，光環出現裂痕。

美前國安顧問波頓：川普為了見金正恩 可能親赴平壤

美國總統川普8月縮減美國與南韓聯合軍演規模，並表達今年稍晚將與北韓領袖金正恩會面。曾在川普第一任期擔任白宮國家安全顧問的波頓（John Bolton）1日認為，川普可能尋求前往平壤與金正恩會面。

解讀美國《大轉運詐騙》報告！川普封堵「洗產地」，台灣企業該如何應對？

美國白宮貿易與製造政策辦公室於2026年8月發布《大轉運詐騙》報告，內容指出中國產品正透過第三國轉運至美國，以規避美國對中國貨物進口所徵收的高額關稅。而隨著美國未來可能對產地標示的檢查加嚴，產品原物料來源的透明度與原產地標示合規將升格為新的市場准入門檻。

身分政治變質為黨內互打工具？民主黨該聽聽選民心聲

「身分政治」（identity politics）原本是為了對抗壓迫、凝聚團結而生，如今卻逐漸變質，成了黨內互打的工具、菁英合理化現狀的護身符。紐約時報專欄作家Lydia Polgreen撰文「Identity Politics Wasn’t Supposed to Be Like This」，從威斯康辛州長民主黨初選的爭議切入，一路梳理身分政治如何從1970年代黑人女性主義的基進起點，滑向今日「菁英俘獲」的困境。 作者並非全面否定身分，而是提醒：真正打動選民的，往往不是個人「屬於」哪個群體，而是個人能否把多元身分整合成一個真誠、一致的自我，並把焦點放回具體的共同問題：托兒、醫療、房租、物價。性格與能動性（human agency），終究比身分標籤更重要。

用AI就是作弊？美AI素養課 教的是如何走出依賴陷阱

人工智慧（AI）正從校園的禁忌變成必修課。美國愈來愈多學校不再封鎖聊天機器人，而是教學生辨識AI提供的訊息是否正確、學習查證資訊與保護個資，培養「AI素養」。從南卡州到猶他州，教育工作者正摸索如何讓學生善用AI，同時保住獨立思考能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。