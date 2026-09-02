金融時報：日相高市執政氣勢下滑 對中政策面臨9月川習會考驗

金融時報報導，日本首相高市早苗2月率領自民黨在眾議院拿下2/3多數後，一度展現勢不可擋的改革氣勢，但這場「高市革命」如今開始遭遇現實考驗。她積極甚至急促的施政風格，正與日本緩慢、審慎且重視協調的傳統發生衝突，而金融市場已率先亮起警訊。9月1日，日本10年期公債遭拋售，殖利率升至3%、創30年新高，反映投資人擔心高市大舉支出刺激經濟，恐進一步加重日本龐大的債務與財政負擔。即使在國會握有壓倒性多數，她也無法左右市場，光環出現裂痕。

除了金融市場，高市更大的外部考驗可能來自9月川習會。高市自去年11月拋出「台灣有事」答詢後，日中關係冰凍至今。分析人士指出，她對中強硬的路線一定程度建立在美中持續對立之上，一旦美國總統川普與中國國家主席習近平朝某種重大協議靠攏，甚至讓外界認為華府不再將支持日本擺在如此優先的位置，高市恐面臨國內要求調整對中政策的巨大壓力。

高市拒絕對北京退讓的姿態雖深受基本盤歡迎，但日本與這個最大貿易夥伴長期交惡，已讓日本企業感到不安。伊朗戰爭持續超過半年，俄羅斯近期又在日俄存在主權爭議的千島群島展現更強硬姿態，讓高市面對的外部風險升高。

高市與盟友美國的關係同樣考驗拿捏分寸。川普政府8月制裁國際刑事法院日本籍院長赤根智子後，高市起初僅稱「非常令人遺憾」，遭批評態度軟弱後才改稱美方措施「與日本立場不相容」。

內政方面，高市預計未來一兩周進行內閣改組，將成為她處理自民黨內部權力鬥爭的高風險考驗。她既要維持前首相麻生太郎等黨內重量級人物支持，也得確保親信留在關鍵位置，同時防範明年9月自民黨總裁選舉可能出現的挑戰者。

報導描述，高市上台初期的政治光環從今年夏天開始褪色。她大選後密集推動政策，施政速度與內容逐漸引發爭議；在經濟方面，包括限制汽油價格、計畫將食品消費稅率從8%降至1%等措施，雖希望減輕民眾生活負擔，卻也引發財政風險疑慮。日本政府7月底更與華府協調，投入960億美元干預匯市，但日圓之後已吐回超過一半漲幅。

東京天普大學政治學者金斯頓（Jeff Kingston）指出，高市競選時主打重新帶給日本希望，但那股樂觀氣勢正在消退，她最穩固的支持仍來自右翼與強硬派。原先支持她的女性、年輕人及從小型民粹政黨轉投而來的選民也開始動搖。

不過，高市支持率目前仍超過50%，遠高於多數前任首相執政同一階段的水準。

金融時報指出，高市能否度過接下來的考驗，取決於她如何傳達自身的政治訊息。她上任後打破多項首相慣例，減少與企業高層、官僚及媒體接觸，大多自己閱讀文件，並透過社群平台直接發聲。一名熟識高市的資深記者表示，她不信任媒體，也沒有信心在與媒體打交道的同時維持自己的公眾形象。她確實會與部分資深記者交換簡訊，但一名知名評論人士指出，首相傳來的訊息，大多是在要求媒體少批評她。

早稻田大學政治學者小林哲郎指出，高市愈展現反建制姿態，獲得的支持反而愈多，但她從政30多年都身處長期執政的自民黨，必須一面維持挑戰舊體制的形象，一面掩蓋自己其實也是建制一員的矛盾。小林認為，高市的支持很大程度來自她帶給選民的感受，而非社群貼文的具體內容，因此根基「其實相當淺薄」。