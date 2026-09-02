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未爆彈6小時釀1人傷亡 敘利亞重建路艱辛

中央社／ 大馬士革2日綜合外電報導

敘利亞結束內戰後，正面臨嚴峻的未爆彈危機。據統計，敘利亞每6小時就有1人因爆裂物傷亡，且1/3是兒童，遍布全國的未爆彈已成重建最大難題，需20年以上才有望徹底清除。

法新社報導，去年冬天，敘利亞居民巴勃（Malakeh Barbour）的孩子們出門撿拾塑膠等材料，打算拿來燃燒取暖。不料，孩子在不知情的狀況下，撿到一枚戰爭遺留物並放進家中暖爐，隨即發生爆炸，造成巴勃17歲大兒子喪命，另2名兒子也受傷。

敘利亞獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）政權2024年12月垮台以來，聯合國掃雷行動處（UNMAS）率領的國際組織與非政府組織指出，未爆彈事故已造成至少2375人死傷，其中包括逾850名兒童。實際傷亡人數恐怕遠高於此。

在敘利亞超過13年內戰期間，各方勢力在境內各地埋設地雷與爆裂物，這對於尋求復原重建的敘利亞而言，構成嚴峻挑戰。

「地雷與集束彈藥監督組織」（Landmine and Cluster Munition Monitor）今年6月發布初步報告指出，去年敘利亞因地雷與戰爭遺留爆裂物造成的傷亡人數，高居全球之冠，約有1600人受害。

掃雷組織光環信託（HALO Trust）敘利亞計畫主任傑克森（Simon Jackson）告訴法新社，敘利亞境內「平均每6小時就有1人因事故傷亡」。光是今年，就有近700人因爆裂物意外傷亡，其中1/3喪命，在所有傷亡者中有1/3是兒童。

他表示，超過60%意外事故發生在農地或放牧區，並提到阿塞德政權垮台後，隨著民眾紛紛返鄉，「意外事故大幅激增」。

光環信託等專業團隊已與敘利亞新政府協調合作，在全國各地展開掃雷工作。

傑克森說，未爆彈讓民眾「無法重建家園、重振生計，也讓農民無法重新播種」，他形容這是「社區復甦與敘利亞重建」的一大阻礙。

他警告：「即便我們把整個掃雷產業的工作速度提高一倍，至少仍需10年時間；要徹底解決這個問題，恐怕總得花上20到30年。」

敘利亞 爆炸 聯合國

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