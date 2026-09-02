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美前國安顧問波頓：川普為了見金正恩 可能親赴平壤

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在兩韓非軍事區板門店會面。路透
美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在兩韓非軍事區板門店會面。路透

美國總統川普8月縮減美國與南韓聯合軍演規模，並表達今年稍晚將與北韓領袖金正恩會面。曾在川普第一任期擔任白宮國家安全顧問的波頓（John Bolton）1日認為，川普可能尋求前往平壤與金正恩會面。

南韓中央日報報導，波頓1日在華府韓美研究所（Institute for Corean-American Studies）主辦的論壇上表示，他認為川普會考慮前往平壤，因為第一次川金會已在新加坡舉行，再辦一次沒有什麼新意，也不算大型公關噱頭。

川普第一任期曾在新加坡、河內與兩韓邊境的板門店舉行3次川金會。波頓指出，川普希望再次與金正恩會面的動機，很大程度上出於形象考量，想要「照片」，也想藉此從中東戰爭、美國物價及11月期中選舉等更棘手問題轉移焦點。

波頓也回憶，2018年新加坡川金會期間，川普曾非正式邀請金正恩一同搭乘空軍一號前往平壤。他透露：「川普對金正恩說：『你看，我要飛回華府。你為什麼不跟我一起搭空軍一號，我們在平壤停一下？』特勤局人員嚇了一跳，我們則勸他打消這個念頭。幸好，金正恩也不想這麼做。」

他指出：「平壤之行的目的就是宣傳，說到底就是這麼回事。」

波頓也對川普傾向把外交建立在領導人之間的私人關係上、彷彿只要兩個人把事情談妥即可的做法表示憂慮，認為這種方式具有風險。他說：「如果他和金正恩關係好，那麼美國與北韓的關係就是好，不需要國務院、國防部、財政部或任何其他人，就只是兩個好朋友彼此交談。我認為這很危險，也很天真，尤其是在面對那些確實有能力進行更長期思考的政府時。一邊是川普，另一邊是幾乎任何一位這些威權領導人，我對這樣的峰會感到緊張。」

波頓以近期「乙支自由護盾」聯合軍演縮減規模為例，回憶2018年川金會的一幕。他說：「金正恩抱怨年度野外演習。川普說：『你知道，我同意你的看法。這非常具有挑釁性，花費太多錢，也非常危險。我今年就直接取消。』」

波頓透露，這項決定事前完全沒有任何規劃，時任國務卿龐培歐、白宮幕僚長凱利和他只能閉嘴坐著，「只希望下巴別掉到面前的桌上」。他說：「所以你讓川普坐在金正恩對面。誰知道他會說什麼？」

金正恩 平壤 川普

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