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G20財長會議落幕 中國反對部分聲明、俄財長與會惹議

中央社／ 美國艾西維爾1日綜合外電報導

20國集團（G20）財政首長今天結束為期兩天的會議，並發表一份聲明，除了中國之外，幾乎所有與會國家都完整支持。此外，美國堅稱，俄羅斯財政部長出席會議並未對討論造成任何影響。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，幾乎所有與會者都同意主席聲明，這顯示俄羅斯出席「沒有造成任何影響」。

烏克蘭的歐洲盟友之前對俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）獲邀，出席美國在北卡羅來納州艾西維爾（Asheville）主辦的財長會議感到不滿。

中東激烈戰事和美國總統川普關稅政策的陰影也籠罩著這次會議。

主席聲明呼籲，確保「在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由、安全且可預測的航行」，但中國不支持聲明中的這一段。

自2月底美國、以色列聯手對伊朗發動攻擊並引發戰爭以來，這條重要水道一直大致處於遭伊朗封鎖的狀態。

歐盟發言人表示，歐洲代表直到很短時間前才得知希魯阿諾夫將出席。

在歐洲官員抗議下，G20與會者昨天拍攝傳統合照時，希魯阿諾夫並未參與。

在北卡羅來納州教堂山（Chapel Hill）舉行的另一場G20創新會議上，與會者則拍攝兩張團體照，讓歐洲領袖得以與俄羅斯代表團分開。

加拿大財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）今天接受法新社詢問，希魯阿諾夫出席這次會議是否影響討論，他說：「毫無疑問，這確實造成了不適。」

歐盟經濟事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴記者，現在不是在這類場合「讓俄羅斯的存在正常化」的時候。

他表示讓莫斯科參與，意味著必須與一個「正在發動侵略戰爭」、並在烏克蘭衝突中「每天殺害平民」的政府代表討論敏感的經濟議題。

不過，貝森特在記者會上反駁說，「我知道一些歐洲人對此感到不舒服，但我認為進行接觸非常重要」，表示他會見的俄羅斯財長「並未受到制裁」。

這場緊張局面出現之際，德國指責俄羅斯上月在德國一座戰略性機場利用無人機企圖發動「混合攻擊」，並宣布採取外交反制措施。

目前美國擔任G20輪值主席國，華府本週也正推動爭取各國夥伴支持對伊朗實施制裁，以及縮減貿易失衡。

當被問到是否向俄羅斯施壓、要求其減少對伊朗支持時，貝森特告訴記者：「很多談話最好私下進行。」

針對「過度且持續的失衡會帶來風險，並可能造成經濟扭曲」的聲明內容，中國表示反對。這段內容呼籲各國「採取措施消除非市場政策」。這與外界對全球第二大經濟體中國產能過剩的批評相呼應。批評者認為，中國的產能過剩造成不公平競爭，並壓低全球商品價格。

G20由19個國家以及歐盟、非洲聯盟組成，成立於1997至1998年亞洲金融危機之後，目的是促進全球經濟與金融穩定。

艾西維爾財長會議也為G20領袖峰會鋪路。川普將於12月在邁阿密（Miami）主持這場峰會。

G20 財長 俄羅斯

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