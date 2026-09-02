尼加拉瓜修憲禁反對黨參選 總統任期延長至7年

尼加拉瓜國會今天首次表決通過憲法修正案，不僅禁止反對黨參與選舉，更將總統任期從6年延長至7年。這項修憲案先前已招致美國及區域內其他國家的批評。

路透社報導，這項修憲案獲總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與夫人、共同總統穆麗優（Rosario Murillo）背書，並已在國民議會完成首次表決。鑒於尼國法律明文規定修憲案須經兩次表決方能生效，穆麗優昨天宣布，將於明年1月18日展開第2次表決。

修憲內容除限制反對派參選，也同步將共同總統、其他民選官員，以及軍警首長任期一律由6年延長至7年。

奧蒂嘉早在7月19日即公開表示，尼加拉瓜「不會再有選舉」，以防範反對派「再次奪取政權」。

奧蒂嘉的宣言引發中美洲各國以及玻利維亞、巴西和智利的批評，認為這是在走民主回頭路；美國則呼籲國際社會孤立尼國政府；巴拿馬更撤回駐尼加拉瓜大使。

尼加拉瓜執政黨2024年才剛修改憲法，將總統任期由5年延長至6年，並將時任副總統的穆麗優扶正為「共同總統」；當年的修憲同時也將原定2026年底舉行的總統大選延至2027年年底。

即將滿81歲的奧蒂嘉原為左派游擊隊成員，曾於1970年代末期參與推翻掌權近20年的蘇慕薩（Somoza）家族。他於2021年11月在一場爭議性大選中勝出，並於隔年1月展開連續第4個總統任期，執政迄今近20年，是目前美洲在位最久的國家領袖。

尼加拉瓜自2018年4月政府鎮壓反政府抗議、造成逾300人喪生及數千人受傷後，引發大規模人口外流，至今仍深陷嚴重政治危機。