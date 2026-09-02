快訊

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

特納斯接任蘋果執行長！首日預告「發表會將非常精彩」 X帳號首發吸4千萬點閱

聽新聞
0:00 / 0:00

克宮透露APEC期間 俄美中領袖可能舉行三方會談

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導

克里姆林宮總統助理鄂夏柯夫今天表示，俄羅斯總統普亭、美國總統川普、中國國家主席習近平，可能在11月亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，舉行三方會談。

路透社報導，俄羅斯國營電視台詢及是否可能舉行類似會議時，鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）回答：「確實討論過這個議題。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「對於川普總統出席APEC峰會，我們目前沒有任何聲明。」

鄂夏柯夫指俄美中三國領袖均將出席APEC峰會，屆時有機會舉行三方會談。

習近平近日赴吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會，並於吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）會見普亭。鄂夏柯夫是在比許凱克發表上述談話。

亞太經濟合作會議（APEC）是由21個成員經濟體組成，俄羅斯、美國與中國都是成員，今年的領袖峰會將在11月18日至19日於中國深圳舉行。

APEC 美中 俄羅斯 川普 習近平 普亭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

克里姆林宮：11月深圳APEC領袖會議期間 美中俄3方峰會可能成真

日經：關切中美關係走向 高市爭取早一步會晤川普

紐時：川普想讓世界圍著華府轉 美伊與俄烏戰爭反讓習近平坐大

習近平、普亭會晤 陸學者：中俄成為全球南方國家治理的驅動力

相關新聞

解讀美國《大轉運詐騙》報告！川普封堵「洗產地」，台灣企業該如何應對？

美國白宮貿易與製造政策辦公室於2026年8月發布《大轉運詐騙》報告，內容指出中國產品正透過第三國轉運至美國，以規避美國對中國貨物進口所徵收的高額關稅。而隨著美國未來可能對產地標示的檢查加嚴，產品原物料來源的透明度與原產地標示合規將升格為新的市場准入門檻。

身分政治變質為黨內互打工具？民主黨該聽聽選民心聲

「身分政治」（identity politics）原本是為了對抗壓迫、凝聚團結而生，如今卻逐漸變質，成了黨內互打的工具、菁英合理化現狀的護身符。紐約時報專欄作家Lydia Polgreen撰文「Identity Politics Wasn’t Supposed to Be Like This」，從威斯康辛州長民主黨初選的爭議切入，一路梳理身分政治如何從1970年代黑人女性主義的基進起點，滑向今日「菁英俘獲」的困境。 作者並非全面否定身分，而是提醒：真正打動選民的，往往不是個人「屬於」哪個群體，而是個人能否把多元身分整合成一個真誠、一致的自我，並把焦點放回具體的共同問題：托兒、醫療、房租、物價。性格與能動性（human agency），終究比身分標籤更重要。

用AI就是作弊？美AI素養課 教的是如何走出依賴陷阱

人工智慧（AI）正從校園的禁忌變成必修課。美國愈來愈多學校不再封鎖聊天機器人，而是教學生辨識AI提供的訊息是否正確、學習查證資訊與保護個資，培養「AI素養」。從南卡州到猶他州，教育工作者正摸索如何讓學生善用AI，同時保住獨立思考能力。

獲川普赦免返國 法院駁回宏都拉斯前總統貪腐案

獲美國總統川普赦免返國的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），其所涉挪用公款與洗錢案今天...

美加貿易談判互嗆！卡尼要川普政府認真談 別再做梗圖裝強硬

美國與加拿大貿易談判8月21日破裂，美方隨後加徵關稅，加拿大對美報復性關稅8日也將生效。加拿大總理卡尼（Mark Carney）斥責美國總統川普政府，敦促華府官員「開始認真起來」。

產後精神病釀天倫悲劇！該判刑還是送精神治療？

36歲的林賽．克蘭西（Lindsay Clancy）被指控在2023年的1月24日於家中勒死了自己的小孩。林賽到底是位邪惡的母親？還是又一個被美國醫療體系辜負的女性？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。