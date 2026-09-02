克宮透露APEC期間 俄美中領袖可能舉行三方會談

「身分政治」（identity politics）原本是為了對抗壓迫、凝聚團結而生，如今卻逐漸變質，成了黨內互打的工具、菁英合理化現狀的護身符。紐約時報專欄作家Lydia Polgreen撰文「Identity Politics Wasn’t Supposed to Be Like This」，從威斯康辛州長民主黨初選的爭議切入，一路梳理身分政治如何從1970年代黑人女性主義的基進起點，滑向今日「菁英俘獲」的困境。 作者並非全面否定身分，而是提醒：真正打動選民的，往往不是個人「屬於」哪個群體，而是個人能否把多元身分整合成一個真誠、一致的自我，並把焦點放回具體的共同問題：托兒、醫療、房租、物價。性格與能動性（human agency），終究比身分標籤更重要。

2026-09-02 11:00