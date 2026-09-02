聽新聞
0:00 / 0:00
克宮透露APEC期間 俄美中領袖可能舉行三方會談
克里姆林宮總統助理鄂夏柯夫今天表示，俄羅斯總統普亭、美國總統川普、中國國家主席習近平，可能在11月亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，舉行三方會談。
路透社報導，俄羅斯國營電視台詢及是否可能舉行類似會議時，鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）回答：「確實討論過這個議題。」
白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「對於川普總統出席APEC峰會，我們目前沒有任何聲明。」
鄂夏柯夫指俄美中三國領袖均將出席APEC峰會，屆時有機會舉行三方會談。
習近平近日赴吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會，並於吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）會見普亭。鄂夏柯夫是在比許凱克發表上述談話。
亞太經濟合作會議（APEC）是由21個成員經濟體組成，俄羅斯、美國與中國都是成員，今年的領袖峰會將在11月18日至19日於中國深圳舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。