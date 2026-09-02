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美加貿易談判互嗆！卡尼要川普政府認真談 別再做梗圖裝強硬

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
加拿大國旗8月27日在安大略湖畔飄揚，Google地圖將安大略湖標示為「美國湖」。法新社
加拿大國旗8月27日在安大略湖畔飄揚，Google地圖將安大略湖標示為「美國湖」。法新社

美國與加拿大貿易談判8月21日破裂，美方隨後加徵關稅，加拿大對美報復性關稅8日也將生效。加拿大總理卡尼（Mark Carney）斥責美國總統川普政府，敦促華府官員「開始認真起來」。

衛報與美聯社報導，自貿易談判破裂以來，華府對加拿大發動新一波猛烈攻勢。川普一直執著於讓加拿大成為美國一州，最近幾周更稱加拿大「想要享有」成為美國一州的好處，卻又不願真的成為一州。他也已著手將安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America），並聲稱加拿大「多年來也一直向我們偉大的農民徵收巨額關稅。到此為止！！！」

美國財政部長貝森特則表示，加拿大無法與一個經濟規模大13倍的國家「以牙還牙」。國防部長赫塞斯8月31日也發布兩名女性學員在卑詩省一處訓練中心的照片，上面寫著「這是真的」並附上加拿大國旗，藉此嘲弄加拿大軍方。五角大廈為此辯護稱：「這篇X貼文本身已經說明一切。」

卡尼批評美方一連串言行「有失身分」，強調「這沒有建設性，卻是他們的民主。」他還說：「當美國人不再製作梗圖、不再冷嘲熱諷、不再試圖裝強硬，開始認真討論時，我們就可以進行貿易相關討論。」

卡尼表示，談判破裂前，協議中曾有一些「互惠互利」的內容，但華府尋求針對汽車等關鍵產業達成一項「缺乏競爭力」的協議，同時要求改變法語及文化保障，其中任何一項都足以阻止雙方達成協議。

他還說，美方提出的條件可能使加拿大產業淪為美國企業的子公司，或「在加拿大逐步萎縮，最終消失」，加方「當然不會接受那些條件」。華府也尋求限制加拿大未來與其他國家簽署貿易協議，卡尼強調：「加拿大是一個主權國家。我們想與哪些國家簽署自由貿易協議，就會與哪些國家簽署自由貿易協議。」

貿易談判 川普 加拿大

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