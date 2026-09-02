獲川普赦免返國 法院駁回宏都拉斯前總統貪腐案

獲美國總統川普赦免返國的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），其所涉挪用公款與洗錢案今天遭法院駁回；不過反貪團體警告，此結果恐侵蝕民眾對司法的信心。

綜合法新社與路透社報導，司法當局發言人席瓦（Carlos Silva）表示，法官認定葉南德茲在犯罪發生時並非預算決策負責人，也無法證實遭侵吞資金曾用於2013年的總統競選活動。

現年57歲的葉南德茲在法院外對支持者表示：「我們當然預期會有如此結果，因為這起案件本就毫無根據。今天，這場政治迫害的篇章已經結束。」

葉南德茲補充，「策劃這整件事的人，不僅想讓我永遠被逐出宏都拉斯、再也不能回來，還決心要讓我的家人流落街頭。」

葉南德茲發言時，妻子賈西亞（Ana Garcia）在旁陪同。賈西亞曾在2025年爭取所屬政黨的總統提名。

儘管葉南德茲支持者歡呼，反貪腐團體警告，此結果恐進一步侵蝕民眾對法院的信心，並指出檢方一名關鍵證人並未出庭，而這名證人獲釋出獄的消息，就在判決公布前數小時才獲證實。

席瓦表示，檢方仍可對本案提起上訴。

葉南德茲2022年曾因販毒罪名被引渡至美國，2年後遭定罪並處以45年徒刑，但他去年獲川普赦免，並於7月下旬返回宏都拉斯。

宏都拉斯去年11月大選，川普赦免葉南德茲的消息是在大選前2天宣布，此舉普遍被認為意圖影響選舉。

川普當時表示，若葉南德茲所屬的國家黨（National Party）候選人未能勝選，他將切斷對宏都拉斯的援助。

代表右翼國家黨出馬的阿斯夫拉（Nasry Asfura），後來以極小差距勝選並繼任總統，不過反對派聲稱選舉有舞弊行為。

葉南德茲在美國獲釋出獄後，回到宏都拉斯仍面臨挪用公款與洗錢指控，這是一項名為「潘朵拉二號」（Pandora II）大規模貪腐調查的一部分。

檢方曾指控，葉南德茲與其他官員在2010年至2013年間，將約1100萬美元的國家資金挪用於政治活動，部分資金據稱用在葉南德茲首次總統大選。

包括前總統羅柏（Porfirio Lobo）與前財政部長賽拉托（Wilfredo Cerrato）在內的其他知名官員，相關指控亦同遭駁回。

葉南德茲在2014年至2022年之間擔任總統，在此期間，宏都拉斯淪為毒品重要走私路線，數十萬民眾因暴力與勒索逃離家園。

美國檢方當時指出，葉南德茲濫用總統職權，將宏都拉斯治理成「毒品國家」，毒販幾乎免受懲罰。