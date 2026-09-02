日經：關切中美關係走向 高市爭取早一步會晤川普

美國與中國即將舉行峰會，鑒於美中關係牽動日本國安與經濟政策，日本首相高市早苗傳正爭取在美中峰會前，於未來幾個月的國際場合先與美國總統川普（Donald Trump）會面。

「日經亞洲」報導，今年底前，川普最多有3次與中國國家主席習近平會面的機會。習近平預計9月底訪美並與川普會面，此外，11月在廣東深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，以及12月在佛羅里達州邁阿密（Miami）舉行的20國集團（G20）峰會，也可能成為兩人接觸的場合。

美中關係若出現緩和，高市早苗打造國安與經濟政策時所做的假設也會受到影響；美中之間達成的任何協議，也可能牽動日本。日本國內儘速與美方協調的呼聲因此日益增加。

日本尤其擔心美國會在未顧及東京情況下，與中方就關稅、先進科技或供應鏈達成協議。部分日本官員擔心，若華府向北京示好，恐會向中方在台海和東海、南海安全局勢上釋出錯誤訊息。

日經亞洲報導指出，美國即將於11月舉行期中選舉，川普可能希望在選前取得一些可向選民展示的成果，然而這些成果未必符合日本利益。

日方若尋求與川普會談，今年底前的外交場合僅剩9月底的聯合國大會、11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，以及12月的20國集團（G20）峰會。

日本外務省事務次官（類似外交部常務次長）船越健裕上週已在華府會晤美國副國務卿藍道（Christopher Landau），被外界視為在為9月底聯合國大會的「高川會」鋪路。

兩國外交人員正努力安排最高層級會談，哪怕是短暫交談等非正式形式也在考慮之列。一名日本高層官員證實：「如果能在美中峰會之前讓兩人會面，會是好事。」

高市早苗與川普今年僅兩度面對面接觸，一次是3月高市訪美期間，另一次是6月七大工業國集團（G7）峰會期間的短暫交談。

然而，6月迄今已浮現其他挑戰，包括川普展現出與北韓領導人金正恩直接對話的興趣。外界臆測華府可能尋求短期協議，將北韓視為事實上的核武國家。這可能損及日本重視的防止核武擴散原則，也增添美日外交摩擦。

面對外交考驗，高市早苗預計將比照歷任日本領袖，在聯合國大會總辯論演說中持續強調法治、核裁軍與防止核擴散的重要性。她也預計在這些國際場合安排與其他國家領袖會面，向中等強國及開發中國家傳達日本對防止核擴散與法治的立場。