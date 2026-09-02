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澤倫斯基警告烏無人機將關閉俄領空 普亭：不與恐怖分子談判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯莫斯科州波多利斯克（Podolsk）7月20日遭烏克蘭無人機攻擊後冒出濃煙。路透
俄羅斯莫斯科州波多利斯克（Podolsk）7月20日遭烏克蘭無人機攻擊後冒出濃煙。路透

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）1日警告航空公司和保險公司，烏克蘭無人機出沒已使俄羅斯天空變得危險、不宜使用，領空實際上也正逐漸關閉。對此，俄羅斯總統普亭回應，不可能「與恐怖分子談判」。

路透報導，俄羅斯近幾周加強空襲烏克蘭，首都基輔連續第六天遭到猛烈攻擊，最近一次造成12人死亡、另有多人受傷。烏克蘭則頻繁以無人機攻擊俄羅斯目標，其中許多與俄國石油產業有關，也包括零售場所。

澤倫斯基在晚間視訊演說中表示：「今天，我們要警告每一家使用俄羅斯領空的航空公司、每一家保險公司，以及所有仍在使用俄羅斯主要機場的人，俄羅斯的天空正變得極其危險。」

澤倫斯基表示，烏克蘭不會對民用航空構成威脅，「但俄羅斯天空中將會有無人機，必須充分注意這一點」。他接著指出：「儘管俄羅斯當局沒有正式宣布，但俄羅斯領空實際上將逐漸關閉。俄羅斯發動的戰爭，正在關閉自己的天空。」

俄羅斯官媒RT報導，普亭當天在吉爾吉斯舉行的上海合作組織（SCO）峰會場邊記者會上，被問及如何回應澤倫斯基的談話。他表示：「如果這是公開說出來的，那根本就是朝國家恐怖主義邁出的一步。」普亭並指出，烏方一方面要求俄羅斯恢復談判及面對面會晤，但俄方「不會與恐怖分子談判」。

普亭還警告，如果基輔針對民用航空的威脅導致任何悲劇，莫斯科會設法回應，「不要有任何人懷疑這一點」。

塔斯社報導，普亭表示，俄羅斯希望的不是凍結俄烏戰爭，而是結束戰爭，在烏克蘭和歐洲實現持久和平，也準備與所有有意願的人展開談判。不過，他已指示俄軍準備並對烏克蘭能源設施發動大規模攻擊。他還說，如果烏克蘭攻擊俄羅斯設施，就會遭到回應，烏克蘭境內任何軍事設施也都是俄軍的合法目標。

至於位於英國、為烏克蘭軍隊生產武器的設施是否可能成為俄軍攻擊目標，普亭僅稱這是「軍事機密」。

普亭 澤倫斯基 恐怖分子

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