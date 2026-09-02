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荷蘭致命槍戰疑涉毒梟勢力 警方逮捕多國籍34人

中央社／ 海牙1日綜合外電報導

荷蘭當局表示，今天凌晨發生一起據報與一名惡名昭彰毒梟有關的槍戰後，警方已逮捕34人，其中包括法國、比利時及阿爾及利亞籍人士。這場槍戰造成一人死亡。

警方呼籲鄰近德國邊境的荷蘭東部奧弗拉瑟爾特鎮（Overasselt）居民留在室內並關閉門窗，以防仍有其他嫌犯在逃。

當地時間今天凌晨4時許，一群頭戴面罩、全副武裝的男子接近奧弗拉瑟爾特鎮一處住宅，隨後爆發槍戰，造成一名51歲男子死亡。據報死者是一名保全人員。

警方接獲報案趕到現場後，立即遭到槍火攻擊。警方發言人阿爾柏西（Jolanda Aalbers）告訴記者，兩名警員受傷，但沒有生命危險。

阿爾柏西指出，警方還查扣了數把武器、資料儲存裝置以及多輛車輛。

根據當地媒體，這場槍戰很可能與荷蘭毒梟萊德克斯（Jos Leijdekkers）的犯罪勢力有關。萊德克斯也被稱為「胖子約斯」（Bolle Jos），是荷蘭警方通緝名單上最重要的罪犯之一，他曾因參與國際古柯鹼走私而被定罪。

據信他目前人在獅子山共和國，並據報與獅子山共和國總統比歐（Julius Maada Bio）的女兒交往。

荷蘭「箴言報」（Het Parool）報導，這場槍戰源於一場涉及數百公斤古柯鹼的衝突，這批毒品被認為是由萊德克斯的犯罪集團走私。

荷蘭副首席檢察官溫克斯泰恩（Monique　Vinkesteijn）告訴記者，同一處住宅去年也曾發生槍擊事件，當局認為與一場「長期存在的衝突」有關。不過，由於調查仍在進行，她沒有透露更多細節。

她說：「我們知道，目前被拘留的這群人具有國際性，包括法國和比利時籍人士、來自阿爾及利亞的人士，以及荷蘭籍人士。不排除之後還會有更多人被捕。」

荷蘭當地官員明瑟斯（Joerie Minses）表示：「奧弗拉瑟爾特發生的事已超越所有界線。這根本不像荷蘭……奧弗拉瑟爾特遭受完全無法接受的極端暴力事件，所有人都感到震驚。」

荷蘭 國籍 比利時

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