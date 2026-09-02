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烏克蘭戰時迎第5個開學日 學生轉往中西部就學

中央社／ 基輔1日專電

烏克蘭今天迎來俄烏戰爭爆發後第5個戰時開學日。烏克蘭一所大學教職員表示，戰事持續之際，越來越多學生選擇前往較安全地區就學，原居東部的家庭向西遷移，有大學今年招生人數較去年增加約5成。

根據「基輔獨立報」報導，瓦西里．斯圖斯頓內茨克國立大學（Vasyl Stus Donetsk National University）教職員哈吉諾夫（Illia Hadzhinov）表示，越來越多烏克蘭年輕人選擇到西部及中部地區就讀，即使學校知名度較低，也不願前往靠近前線的東北部哈爾科夫州（Kharkiv）及東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia），甚至連首都基輔都可能不是首選。

自俄烏戰爭2014年爆發以來，頓內茨克州（Donetsk）地方政府估計已有約140萬人撤離，其中包括約21萬名兒童。原設於頓內茨克市的瓦西里．斯圖斯頓內茨克國立大學，2014年遭親俄武裝勢力占領校方行政大樓及學生宿舍後，校方遷往烏克蘭中西部的文尼察市（Vinnytsia）。

這所大學原本每年招生人數接近1萬2000人，但戰事及人口遷移影響招生，近年學生人數一度減半，2022年更降至約4000人。不過，今年是學生人數首次出現回升，招生人數較去年增加約5成。

烏克蘭媒體UNN報導，烏克蘭教育與科學部表示，全國約1300所教育機構將採線上教學，超過8000所學校恢復實體授課，另有約2200所教育機構採混合教學模式。選擇實體授課的學校中，超過82%設有防空避難所或其他相關安全設施。

此外，約31萬名目前居住海外的烏克蘭學童，將透過約120個獲認可的教育中心接受教學，課程包括烏克蘭語、烏克蘭文學及歷史，以維繫其語言、文化及歷史連結。

國防教育方面，目前全國有1027個由烏克蘭國防部設立的中心運作，向有意願參與的民眾提供戰傷急救、無人機操作及槍械訓練等課程。

烏克蘭 開學日 學生

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