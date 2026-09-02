克里姆林宮：11月深圳APEC領袖會議期間 美中俄3方峰會可能成真

克里姆林宮發言人兼俄羅斯總統普亭幕僚鄂夏柯夫（Yuri ⁠Ushakov）1日指稱，俄美中3方峰會可能11月成真。

鄂夏柯夫說，普亭、美國總統川普和中國大陸國家主席習近平，可能在11月中國廣東省深圳市的年度亞太經合會（APEC）領袖會議期間，舉行3方峰會。

鄂夏柯夫是在中亞國家吉爾吉斯首都比許凱克接受國家電視台提問時，做出上述回覆。上海合作組織（SCO）峰會自8月31日至9月1日在比許凱克舉行。

鄂夏柯夫被問到，是否有俄美中3方峰會的可能性時表示，「這議題有被討論，有（這個可能性）」。他還表示，這3位領袖可望出席深圳APEC領袖會議；「要是結果就如同至今所說的，那他們3人（屆時）就將有1場會面」。

對此，白宮尚未置評。

深圳預定11月18、19日舉行APEC領袖會議，這是中國第3度主辦該會議，前2次是2001的上海及2014年的北京。去年該會議在南韓慶尚北道慶州市舉行，川、習均親自與會，普亭則未出席。