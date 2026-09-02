德國將炸藥無人機闖機場事件歸咎俄 歐盟北約聲援

德國今天將8月萊比錫－哈雷機場出現炸藥無人機事件歸咎俄羅斯，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩和北大西洋公約組織秘書長呂特表示，歐盟和北約「全力聲援」德國。

綜合法新社和路透社報導，范德賴恩（Ursula vonder Leyen）在社群平台X上寫道：「我們團結一致，堅決反對俄羅斯的侵略行為。我們將嚇阻任何企圖削弱我們自由與安全的人。」她還說，歐盟正準備對俄羅斯祭出更多制裁。

呂特（Mark Rutte）與德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）通話後在X上發文說：「北大西洋公約組織（NATO）將持續強化我們嚇阻與防禦所有盟國對抗任何威脅的能力，包括在萊比錫（Leipzig）及聯盟各地出現的惡意行動。」

他還說：「俄羅斯企圖恫嚇我們、破壞我們的團結以及支持烏克蘭的意願，這些行徑注定徒勞，終將失敗。」

萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）8月出現一架搭載爆裂物的無人機，德國政府今天表示，經評估認定俄羅斯是這起無人機攻擊未遂事件幕後黑手，並下令採取一連串反制措施，包括關閉位於柏林的俄羅斯文化中心「俄羅斯之家」（Russian House）。

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）表示，情報調查結果指出，涉案人員是受俄羅斯國家機構指使執行這起攻擊。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）也表示，德國不認為這是單一事件，而是俄羅斯在歐洲一系列混合行動的一環。

瓦德福表示，德國將採取一系列反制措施，包括關閉俄羅斯駐波昂（Bonn）總領事館，以及終止「俄羅斯之家」（Russian House）合約。

他還說，德國也將推動歐盟把更多俄羅斯人列入制裁名單及旅行限制，同時加強對俄羅斯「影子艦隊」施壓。

根據俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，俄國將對她所謂的柏林「反俄行動」作出回應，但她並未進一步說明。