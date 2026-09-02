回應伊朗攻擊 美軍展開打擊伊斯蘭革命衛隊目標

美伊近期再度交火，中東局勢升溫。美軍中央司令部今天表示，美軍於美東時間中午12點開始對伊朗境內的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）目標發動打擊，回應革命衛隊近期企圖在荷莫茲海峽對商船和對部署在該地區的美軍發動襲擊。

美軍日前打擊拉拉克島（Larak Island）上的伊朗飛彈發射器後，伊朗隨後也開始攻擊駐約旦美軍。根據美國福斯新聞頻道（Fox News），總統川普（DonaldTrump）8月31日表示，在伊朗攻擊中東地區的美國目標後，美方將予以反擊。

美軍中央司令部（US Central Command）今天在社群媒體X平台發文表示，美東時間中午12點，「美軍開始對伊朗境內的伊斯蘭革命衛隊目標發動打擊。此次打擊起因於革命衛隊近期企圖在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）對商船及對部署在該地區的美軍發動襲擊」。

美伊戰爭已滿6個月，原本雙方敵對行動已有所緩和，近幾週來，川普政府優先對伊朗發動「經濟戰」而非進行軍事打擊。但雙方8月底又開始交火，導致中東地區緊張局勢再次升溫，推升國際油價上揚。

外電報導，伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，這是一條具戰略重要性的海上通道。在2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動空襲引發敵對行動之前，全球約1/5的石油與天然氣經由荷莫茲海峽運送。