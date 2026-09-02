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德認定俄策畫萊比錫機場攻擊 將關閉俄駐波昂領事館

中央社／ 柏林1日專電
德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）。歐新社
德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）。歐新社

德國官方今天正式認定，俄羅斯是萊比錫－哈雷機場無人機未遂攻擊幕後主使，同時宣布一系列對俄反制措施，包括關閉俄羅斯駐波昂總領事館、終止柏林「俄羅斯之家」合約，以及加強俄羅斯公民入境審查、打擊俄羅斯影子艦隊。

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）與外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天共同召開記者會，公布聯邦政府對8月4日萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）混合攻擊的調查結果及反制措施。

多布林特表示，萊比錫事件使用的無人機配置、零組件、炸藥及引爆技術，與俄羅斯過去混合行動及俄烏戰爭中使用的手法相似。

根據德國調查，這起攻擊的策畫及執行展現高度技術專業，涉及相當程度的組織投入，最終實際執行攻擊的則是「低階特工」（Low-Level-Agenten），涉案人員受俄羅斯國家機構委託行事。

多布林特表示，綜合警方調查掌握的犯案模式及情報資訊，聯邦政府因此得出結論，「俄羅斯應為8月4日萊比錫的混合攻擊負責」。

「我們並未處於戰爭之中，但我們每天都是混合戰的攻擊目標。」德國政府認為，萊比錫並非單一事件，而是俄羅斯在歐洲一系列混合行動的一環。多布林特警告，德國將持續成為俄羅斯混合攻擊目標，且不能排除這類攻擊造成更大規模損害。

瓦德福則表示，俄羅斯長期透過破壞穩定、假訊息、威脅、破壞及侵略等方式對付歐洲，俄羅斯領導層如今正以「公開的敵意」對待德國。

德國政府因此宣布一系列反制措施，包括9月18日關閉俄羅斯駐波昂（Bonn）總領事館、終止柏林俄羅斯文化機構「俄羅斯之家」（Russian House）合約；德國也將加強俄羅斯公民入境審查，以及加大對俄羅斯「影子艦隊」的壓力。

德國也將在歐盟層級推動，把涉及混合攻擊的俄羅斯人士新增列入制裁名單。瓦德福並下令召見俄羅斯駐德大使，他在記者會上表示，召見當時正在進行。

萊比錫－哈雷機場8月4日晚間在數架烏克蘭貨機之間發現一架裝有爆裂物的無人機。根據德媒報導，聯邦警察專家調查發現，一個罐頭盒從無人機上脫落，內裝約半公斤塑膠炸藥，攻擊最終並未成功。

面對混合攻擊威脅升高，德國政府今年6月已將相關威脅情勢從「抽象威脅」提升為「高度威脅」，並成立混合威脅聯合防禦中心、在聯邦警察建立無人機防禦單位，以及強化情報機關主動反制能力。

瓦德福強調，德國將繼續與北約及歐盟盟友密切協調，持續提供烏克蘭民事及軍事援助，不會因俄羅斯攻擊受到恫嚇或讓社會遭到分化。

機場 俄羅斯 瓦德

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