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告別儲蓄過剩 華許：全球投資激增

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

全球資金流向正出現重大轉變。美國聯準會主席華許表示，全球已從過去的「儲蓄過剩」轉向「投資激增」，經濟成長潛力也可能高於傳統預測。與此同時，ＡＩ資料中心和基礎設備投資大舉吸收資金，被視為美債殖利率居高不下的因素之一。

華許日前暗示，若通膨率無法朝百分之二目標下降，聯準會可能還得升息；但總統川普仍公開喊話，美國利率應該遠低於世界其他國家。

華許周一出席在北卡羅來納州艾許維爾舉行的廿國集團（Ｇ20）財長和央行總裁會議。他說，過去Ｇ20會議經常討論「全球儲蓄過剩」，大量資金停泊在報酬偏低的資產。但如今情勢已經逆轉，他說：「要我形容現在這個時刻，那就是全球投資激增。」

全球從儲蓄過剩轉向投資激增，也可能改變資金流向。ＡＩ資料中心和相關基礎設備需要龐大資金，企業為興建這些設施大舉發債，吸收原本可能流向美債的資金，這被視為美債殖利率走高和美國舉債成本上升的因素之一。

華許 儲蓄 美國聯準會

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