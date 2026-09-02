美籲G20各國採寬鬆AI監管 黃仁勳、奧特曼將參加部長會議

全球就如何監管人工智慧（ＡＩ）及因應其風險展開辯論之際，科技富豪馬斯克、輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼等ＡＩ要角本周將參加在北卡州舉行的廿國集團（Ｇ20）部長會議。白宮官員透露，美國試圖說服廿國集團成員國對ＡＩ採取不干預的監管方式。

美國今年擔任Ｇ20輪值主席國，並在Ｇ20領袖峰會前主辦一系列部長級會議。美國總統川普將於十二月十四日至十五日在邁阿密主持領袖峰會。

華府將今年的工作重點設定為「減輕監管負擔及推動新科技發展」。

教堂山會議由白宮科技顧問克拉茨歐斯及商務部長盧特尼克籌辦，兩人將推動與會各方支持較寬鬆的ＡＩ監管方式。

在二天會議中，馬斯克一日透過視訊參與，黃仁勳和奧特曼預計二日親自出席，並與盧特尼克進行「爐邊對談」。克拉茨歐斯在社群平台Ｘ發文表示，Google DeepMind執行長哈薩比斯也將與會。

根據彭博發布並由克拉茨歐斯在社群媒體轉發的報導，美國將推動卡羅來納原則，呼籲各國承諾避免設立新的ＡＩ監管機構。

這場會議舉行前數周，OpenAI才在七月披露其ＡＩ模型測試發生嚴重問題，自主決定脫離受限的測試環境進入網際網路，並攻擊ＡＩ新創公司Hugging Face的基礎設施，成功取得資料庫中的測試答案。

事件發生後，哈薩比斯呼籲美國成立一個仿效美國金融業監管局的機構，在最強大的ＡＩ系統發布前進行測試。不過，川普政府仍傾向採取不干預方式，讓產業自律。