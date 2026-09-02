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G20財長會談 貝森特喊話日本升息 日財相：貨幣政策由日銀決定

聯合報／ 國際中心／綜合報導
歐洲央行總裁拉加德（左）與日本財務大臣片山皋月（右）八月卅一日抵達美國北卡州參加Ｇ20財長會議。美聯社
歐洲央行總裁拉加德（左）與日本財務大臣片山皋月（右）八月卅一日抵達美國北卡州參加Ｇ20財長會議。美聯社

美國財政部長貝森特稍早公開預期日本政府將採取措施提振日圓後，日本財務大臣片山皋月八月卅一日與貝森特會晤後表示，並未與他討論到升息議題。

不過，貝森特對ＣＮＢＣ訪問時表示，「我相信日本政府與日銀將採取行動，促使日圓走強」。貝森特預期日本會出手支撐日圓，當被要求進一步說明是否指示升息時，他說，「我認為市場已經反映了這點」。

路透報導，即便美國沒施壓，日銀偏向緊縮的訊息也顯示，日銀近期正準備升息，以面對不斷擴大的通膨壓力。一名熟悉日銀內部想法的消息人士透露，「考量生產者物價指數帶來的各種壓力，通膨很可能加速。如果真是如此，日銀就必須採取行動」。

日本貨幣事務的前高級官員篠原尚之表示，「日本實質利率顯然太低了。再升息一、兩次，還不足以扭轉日圓跌勢」。目前日本銀行基準利率為百分之一，美國聯準會的基準利率則為百分之三點五至三點七五。

法新社報導，美國近日在北卡州主辦Ｇ20財長會議，貝森特與片山則藉此召開場邊會談。這是美國與日本罕見於七月聯手干預匯市後，兩人首度面對面會晤。雙方當時合作支撐跌到四十多年新低的日圓。

片山在場邊會談結束後告訴媒體，「我們確認，包括美國金融市場在內，有序的日圓市場對全球金融市場穩定不可或缺；日本與美國持續協調採取行動，有助於實現這項共同目標」。

被問及貝森特是否要求日本升息時，片山回應，「沒有這樣的討論」，並強調貨幣政策由日本銀行決定。

七月，日圓兌美元一度貶至一美元兌一六三點九九日圓，創一九八六年以來新低，導致日本與美國政府在七月卅一日聯手干預日圓匯率，為廿八年來首見。日圓在八月初升至一五五點二三日圓兌一美元，但目前又回落至約一六○日圓左右，引發外界質疑此次干預效果。

英經濟研究機構牛津經濟公司預期日銀九月與十二月升息，日本經濟部門主管長井滋人在報告中表示，「對日銀及日本政府而言，讓市場及美國失望的經濟與政治代價太大，無法再忽視」。

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