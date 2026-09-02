領導真空 華府內鬥 美陸軍部長德里斯科請辭

美國陸軍部長德里斯科已向川普總統遞交辭呈，將在未來幾天離任。德里斯科是陸軍最高文職官員，他與國防部長赫塞斯屢傳不合，據稱他不滿赫塞斯撤換多名具實戰經驗的陸軍高階將領，對陸軍未來發展方向也意見衝突。

美伊戰爭讓美軍任務繁重，德里斯科此刻離職令人憂心美國陸軍群龍無首。美軍在中東面對伊朗日益複雜的飛彈攻擊，美軍基地持續受到低成本但具殺傷力的無人機威脅，陸軍防空部隊扮演重要角色；在歐洲，陸軍也持續為協助烏克蘭抵抗俄羅斯提供關鍵情報及其他支援。

德里斯科與赫塞斯的矛盾由來已久。消息人士向ＣＮＮ透露，赫塞斯上任後不信任身邊的文職及軍職官員，並懷疑部分官員的忠誠。

ＣＮＮ曾報導，赫塞斯認為，德里斯科自認為與白宮的關係很好，繞過國防部長直接行事。

赫塞斯調整陸軍高層人事也讓德里斯科不滿。赫塞斯四月開除陸軍參謀長喬治，但未說明理由；此後又迫使至少三名可能接替喬治的人選離職，至今陸軍仍沒有參謀長，使這支美國規模最大軍種面臨近年少見的領導真空。隨著德里斯科辭職，如今陸軍最高層級文職和軍職領導人都懸缺。

德里斯科與喬治的政策重點大多放在陸軍兵力及裝備現代化，包括因應無人機與飛彈等新型戰場威脅。德里斯科大力推動無人機技術，川普甚至稱他為「無人機先生」。不過，德里斯科告訴川普，他對赫塞斯撤換多名具實戰經驗的陸軍領導人感到挫折，也不滿赫塞斯阻擋一些曾在相關將領麾下工作的上校晉升。

德里斯科是陸軍退伍軍人，也是副總統范斯在耶魯法學院的同窗及多年好友。相較赫塞斯，德里斯科在國會獲得較多支持，甚至一度被視為可能接替赫塞斯的人選。

至於德里斯科的接任人選，赫塞斯據報，希望由五角大廈首席發言人帕內爾出任。不過，帕內爾過去曾經引發爭議，他能否獲得參議院確認仍有疑問。

帕內爾曾在阿富汗服役，二○二一年原本參選賓州聯邦參議員，但遭分居妻子指控家暴後宣布退選。近期帕內爾又因媒體政策受到批評。二○二六年八月，軍方新聞機構「星條旗報」三名員工遭解雇後提起聯邦訴訟，指控五角大廈因他們報導美軍航空母艦「林肯號」上的惡劣狀況而進行報復，並將帕內爾列為被告之一。