美軍擬在荷莫茲定期「割草」

美國總統川普八月卅一日誓言報復伊朗攻擊美國位於約旦的基地，但排除使用核武的可能性，稱這是個「愚蠢的問題」。三名美國官員則向Axios透露，川普及資深幕僚一直考慮在荷莫茲海峽定期發動有限度攻擊，防止伊朗重建雷達和飛彈能力攻擊船隻，並稱此為「割草」計畫。

美軍八月卅日攻擊伊朗後，伊朗發射飛彈反擊約旦美軍基地，是雙方一個月來首次交火。福斯新聞報導，川普接受採訪時表示，美方一定會回應，「我們會狠狠打擊他們。」

川普同時表示，制裁正強力發揮作用，雙方仍有一絲談判希望，伊朗方面「非常想見面，我只是不知道能不能指望跟他們達成協議。」

川普稍後在橢圓辦公室被問到是否可能對伊朗使用核武時表示：「答案是我已經排除了，沒有理由這麼做。這是多麼愚蠢的問題。」他指出，伊朗在軍事上已被徹底擊敗，「所以現在我擊敗了他們，然後還應該再對他們使用核武？多麼愚蠢的問題。」

Axios報導，美方官員表示，美國中央司令部擔憂伊朗正重建在荷莫茲海峽的雷達、防空及反艦飛彈能力，以更精準攻擊船隻。伊朗近日向一架為海峽內船隻提供掩護的美軍Ｆ-35戰鬥機發射防空飛彈，雖未接近到足以構成威脅的程度，但美方官員認為，這顯示伊朗正試圖重建軍事能力。

中央司令部近日向國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩及白宮表示，美軍可能需要定期攻擊伊朗，才能每天相對安全地讓數十艘油輪駛離波斯灣。

一名美國官員表示，荷莫茲海峽有限度攻擊計畫旨在降低伊朗襲擊油輪、美國海軍艦艇及空軍軍機的風險；這名官員稱其為「割草」計畫。

中央司令部過去一周擬定這項計畫，獲得赫塞斯支持，並在數天前送交白宮。官員透露，白宮上周傾向不批准，以避免與伊朗升高衝突。不過，美軍攻擊準備發射火箭布雷的伊朗部隊引發伊朗飛彈還擊，此事可能改變川普的想法。